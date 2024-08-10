Колос – Ингулец 0:0

В чемпионате Украины 2024-2025 стартовал второй тур. На вечер субботы была вынесена битва в Ковалевке, где местный Колос принимал новичка УПЛ Ингулец, пишет 24 Канал.

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Сухо в Ковалевке

В стартовом туре команда с Киевщины расписала результативную ничью против Оболони, удивив открытой игрой. Ингулец же по игре не уступал крепкой Заре.

Но все же подопечные Кобина упустили ничью. В игре против Колоса петровцы снова показали себя на уровне с соперником. Гости не уступали ковалевцам по моментам, но при этом их шансы были куда острее.

Сначала Пахолюк выполнил классный сейв после удара с линии площадки. А во втором тайме супермомент имел Волохатый, который немного неточно замкнул прострел с фланга. Колос же делал ставку на владение мячом, однако создать настоящую опасность у чужих ворот не смог.

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Таким образом Ингулец набирает первые баллы после возвращения в элиту и теперь может готовиться к выезду в Житомир к Полесью. В свою очередь Колос через неделю будет играть на выезде против Черноморца.

Видеообзор матча Колос – Ингулец