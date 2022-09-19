Без Динамо и Шахтера: УПЛ назвала претендентов на лучшего игрока и тренера старта сезона

19 сентября 2022 , 17:15
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Источник:

УПЛ

Организация открыла голосование, чтобы определить лучших футбольных деятелей в августе-сентябре. Среди них не нашлось места для наших грандов.

Несмотря на войну, чемпионат Украины по футболу все же стартовал вовремя. УПЛ провела уже четыре тура в августе-сентябре.

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По итогам этого периода организация объявила претендентов на звание лучших игроков и тренеров. На награды претендуют пять персон.

Лучшим игроком августа-сентября могут стать:

  • Денис Безбородько (Колос)выиграл три матча, 3 гола
  • Александр Пихаленок (Днепр-1)выиграл три матча, 1 гол + 1 ассист.
  • Андрей Цуриков (Александрия) – выиграл два матча, 2 гола
  • Дмитрий Непогодов (Черноморец)1 сухой матч, 3 сейва
  • Дмитрий Клец (Верес) – выиграл три матча, 1 гол и 1 ассист.

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В свою очередь на звание лучшего тренера претендуют:

  • Патрик ван Леувен (Заря) – победы над Ворсклой, Динамо и Львовом
  • Ярослав Вишняк (Колос) – победы над Металлистом, Рухом и Кривбассом, ничья с Минаем
  • Александр Кучер (Днепр-1) – победы над Динамо, Вересом и Металлистом 1925
  • Валерий Кривенцов (Металлист 1925) – победа над Ворсклой, ничья с Шахтером и Черноморцем
  • Юрий Вирт (Верес) – победы над Кривбассом, Ворсклой и Черноморцем

Проголосовать за своего кандидата можно на сайте УПЛ. Победители будут названы 26 сентября.

Автор: Анатолій Дерека