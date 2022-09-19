До этого правами на показ матчей сборной Украины обладал медиахолдинг "Медиа группа Украина", куда входили каналы "Футбол 1/2/3". И именно там показывали матчи сборной. Однако этот холдинг закрыли, а канал прекратил вещание.

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Три матча, которые сборная Украины сыграет в сентябре, покажут в рамках информационного марафона "Единые новости" на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне", транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2

В то же время, абоненты спутникового телевидения не смогут посмотреть эти поединки на названых каналах.

Но все три матча также будут доступны для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Пересмотр игр на вышеуказанных каналах и платформах будет возможен только на территории Украины в соответствии с требованиями УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию этих матчей.

Сборная Украины в сентябре сыграет три матча. 21 сентября команда Александра Петракова сыграет на выезде перенесенный матч первого тура с Шотландией. 24 сентября наша команда отправится в Ереван на гостевую встречу с Арменией. А 27 сентября сыграет заключительный матч Лиги наций – "домашнюю" игру с шотландцами, которая состоится в Кракове.