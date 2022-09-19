Попри війну чемпіонат України з футболу все ж стартував вчасно. УПЛ провела вже чотири тури у серпні-вересні.

До теми Хто покаже матчі збірної України з футболу у вересні: визначився офіційний транслятор

За підсумками цього періоду організація оголосила претендентів на звання найкращих гравця та тренера. На нагороди претендують по п'ять персон.

Найкращим гравцем серпня-вересня можуть стати:

Денис Безбородько (Колос) – виграв три матчі, 3 голи

– виграв три матчі, 3 голи Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – виграв три матчі, 1 гол + 1 асист

– виграв три матчі, 1 гол + 1 асист Андрій Цуріков (Олександрія) – виграв два матчі, 2 голи

– виграв два матчі, 2 голи Дмитро Непогодов (Чорноморець) – 1 сухий матч, 3 сейви

– 1 сухий матч, 3 сейви Дмитро Кльоц (Верес) – виграв три матчі, 1 гол та 1 асист

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У свою чергу на звання найкращого тренера претендують:

Патрік ван Леувен (Зоря) – перемоги над Ворсклою, Динамо та Львовом

– перемоги над Ворсклою, Динамо та Львовом Ярослав Вишняк (Колос) – перемоги над Металістом, Рухом та Кривбасом, нічия з Минаєм

– перемоги над Металістом, Рухом та Кривбасом, нічия з Минаєм Олександр Кучер (Дніпро-1) – перемоги над Динамо, Вересом та Металістом 1925

– перемоги над Динамо, Вересом та Металістом 1925 Валерій Кривенцов (Металіст 1925) – перемога над Ворсклою, нічия з Шахтарем та Чорноморцем

– перемога над Ворсклою, нічия з Шахтарем та Чорноморцем Юрій Вірт (Верес) – перемоги над Кривбасом, Ворсклою та Чорноморцем

Проголосувати за свого кандидата можна на сайті УПЛ. Переможці будуть названі 26 вересня.