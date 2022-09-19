Попри війну чемпіонат України з футболу все ж стартував вчасно. УПЛ провела вже чотири тури у серпні-вересні.
До теми Хто покаже матчі збірної України з футболу у вересні: визначився офіційний транслятор
За підсумками цього періоду організація оголосила претендентів на звання найкращих гравця та тренера. На нагороди претендують по п'ять персон.
Найкращим гравцем серпня-вересня можуть стати:
- Денис Безбородько (Колос) – виграв три матчі, 3 голи
- Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – виграв три матчі, 1 гол + 1 асист
- Андрій Цуріков (Олександрія) – виграв два матчі, 2 голи
- Дмитро Непогодов (Чорноморець) – 1 сухий матч, 3 сейви
- Дмитро Кльоц (Верес) – виграв три матчі, 1 гол та 1 асист
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У свою чергу на звання найкращого тренера претендують:
- Патрік ван Леувен (Зоря) – перемоги над Ворсклою, Динамо та Львовом
- Ярослав Вишняк (Колос) – перемоги над Металістом, Рухом та Кривбасом, нічия з Минаєм
- Олександр Кучер (Дніпро-1) – перемоги над Динамо, Вересом та Металістом 1925
- Валерій Кривенцов (Металіст 1925) – перемога над Ворсклою, нічия з Шахтарем та Чорноморцем
- Юрій Вірт (Верес) – перемоги над Кривбасом, Ворсклою та Чорноморцем
Проголосувати за свого кандидата можна на сайті УПЛ. Переможці будуть названі 26 вересня.