Попри війну чемпіонат України з футболу все ж стартував вчасно. УПЛ провела вже чотири тури у серпні-вересні.

До теми Хто покаже матчі збірної України з футболу у вересні: визначився офіційний транслятор

За підсумками цього періоду організація оголосила претендентів на звання найкращих гравця та тренера. На нагороди претендують по п'ять персон.

Найкращим гравцем серпня-вересня можуть стати:

  • Денис Безбородько (Колос)виграв три матчі, 3 голи
  • Олександр Піхальонок (Дніпро-1)виграв три матчі, 1 гол + 1 асист
  • Андрій Цуріков (Олександрія) – виграв два матчі, 2 голи
  • Дмитро Непогодов (Чорноморець)1 сухий матч, 3 сейви
  • Дмитро Кльоц (Верес) – виграв три матчі, 1 гол та 1 асист

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У свою чергу на звання найкращого тренера претендують:

  • Патрік ван Леувен (Зоря) – перемоги над Ворсклою, Динамо та Львовом
  • Ярослав Вишняк (Колос) – перемоги над Металістом, Рухом та Кривбасом, нічия з Минаєм
  • Олександр Кучер (Дніпро-1) – перемоги над Динамо, Вересом та Металістом 1925
  • Валерій Кривенцов (Металіст 1925) – перемога над Ворсклою, нічия з Шахтарем та Чорноморцем
  • Юрій Вірт (Верес) – перемоги над Кривбасом, Ворсклою та Чорноморцем

Проголосувати за свого кандидата можна на сайті УПЛ. Переможці будуть названі 26 вересня.