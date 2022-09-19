Несмотря на войну, чемпионат Украины по футболу все же стартовал вовремя. УПЛ провела уже четыре тура в августе-сентябре.

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По итогам этого периода организация объявила претендентов на звание лучших игроков и тренеров. На награды претендуют пять персон.

Лучшим игроком августа-сентября могут стать:

Денис Безбородько (Колос) – выиграл три матча, 3 гола

– выиграл три матча, 3 гола Александр Пихаленок (Днепр-1) – выиграл три матча, 1 гол + 1 ассист.

– выиграл три матча, 1 гол + 1 ассист. Андрей Цуриков (Александрия) – выиграл два матча, 2 гола

– выиграл два матча, 2 гола Дмитрий Непогодов (Черноморец) – 1 сухой матч, 3 сейва

– 1 сухой матч, 3 сейва Дмитрий Клец (Верес) – выиграл три матча, 1 гол и 1 ассист.

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В свою очередь на звание лучшего тренера претендуют:

Патрик ван Леувен (Заря) – победы над Ворсклой, Динамо и Львовом

– победы над Ворсклой, Динамо и Львовом Ярослав Вишняк (Колос) – победы над Металлистом, Рухом и Кривбассом, ничья с Минаем

– победы над Металлистом, Рухом и Кривбассом, ничья с Минаем Александр Кучер (Днепр-1) – победы над Динамо, Вересом и Металлистом 1925

– победы над Динамо, Вересом и Металлистом 1925 Валерий Кривенцов (Металлист 1925) – победа над Ворсклой, ничья с Шахтером и Черноморцем

– победа над Ворсклой, ничья с Шахтером и Черноморцем Юрий Вирт (Верес) – победы над Кривбассом, Ворсклой и Черноморцем

Проголосовать за своего кандидата можно на сайте УПЛ. Победители будут названы 26 сентября.