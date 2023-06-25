Пора возвращаться на трибуны: УПЛ и ПФЛ работает над возвращением болельщиков на стадион

С начала полномасштабного вторжения у зрителей официально нет допуска на посещение стадионов во время матча. Эта тема уже неоднократно поднималась клубами и со следующего сезона возможны изменения.

Из-за ситуации безопасности болельщики пропустили полностью сезон-2022/2023 на стадионах, хотя некоторые клубы не очень скрывали, что обходят запрет. И это приводило к возмущению других и к обсуждению, что стадион ничем не отличается от театров, кино и ресторанов, куда люди массово ходят.

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УПЛ и ПФЛ хотят вернуть болельщиков на трибуны

Выслушав все замечания и предложения организации, отвечающие за профессиональный украинский футбол, решили проработать механизм возвращения зрителей на стадион.

На следующей неделе в ПФЛ должно состояться рабочее совещание, где будет проанализирована ситуация с гарантиями безопасности на стадионах, которые будут принимать матчи в Первой и Второй лиги. Если бомбоубежища будут в надлежащем состоянии, а логистические вопросы будут отвечать требованиям военного времени, то будет подготовлено обращение к руководству УАФ с предложением проводить поединки с болельщиками.

Такие же действия собирается предпринимать и руководство УПЛ. Если будет решено, что ситуация позволяет вернуть зрителей, то дальше УАФ должна аргументированно обратиться в соответствующие государственные структуры с просьбой допустить болельщиков на стадионы в сезоне-2023/2024.