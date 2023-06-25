Через безпекову ситуацію уболівальники пропустили повністю сезон-2022/2023 на стадіонах, хоча деякі клуби не дуже приховували, що обходять заборону. І це призводило до обурення інших та обговорення, що стадіон нічим не відрізняється від театрів, кіно та ресторанів, куди люди масово ходять.

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УПЛ та ПФЛ хочуть повернути уболівальників на трибуни

Вислухавши усі зауваження та пропозиції організації, які відповідають за професійний український футбол вирішили пропрацювати механізм повернення глядачів на стадіон.

Наступного тижня у ПФЛ має відбутися робоча нарада, на якій буде проаналізована ситуація з гарантіями безпеки на стадіонах, які прийматимуть матчі в Першій та Другій лізі. Якщо бомбосховища будуть в належному стані, а логістичні питання відповідатимуть вимогам воєнного часу, то буде підготовлено звернення до керівництва УАФ з пропозицією проводити поєдинки з уболівальниками..

Такі ж дії збирається робити й керівництво УПЛ. Якщо буде вирішено, що ситуація дозволяє повернути глядачів, то далі УАФ має аргументовано звернутися до відповідних державних структур з проханням допустити уболівальників на стадіони в сезоні-2023/2024.

Нагадаємо. Сезон в УПЛ-2023/2024 розпочнеться наприкінці липня, а також вперше після початку повномасштабного вторгнення будуть проведені матчі Кубка України. Календар змагань тут.