Карпаты – Ворскла 1:1

Голы: Шах, 15 – Скляр, 57

Поединок во Львове состоялся без зрителей из-за наказания, которое получили хозяева. Даже при пустых трибунах стадиона "Украина" "львы" первыми размочили нули на табло 1:0. Чачуа подал на дальнюю штангу, на передачу откликнулся Шах и в упор расстрелял владения соперника, пишет 24 Канал.

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Весь первый тайм проходил при доминировании хозяев. Чего только стоил удар в перекладину из-за пределов штрафной от Очеретько.

На перерыв Карпаты ушли с минимальным преимуществом в счете 1:0.

Второй тайм лучше начали подопечные Долганского. Активность переросла взятие ворот Кемкина на 57-й минуте игры. Скляр пробил из-под Бабогло и сравнял цифры на табло 1:1.

До финального свистка команды еще имели моменты, но цифры 1:1 на табло больше не изменились. Ничья во Львове.

Видеообзор матча Карпаты – Ворскла

Карпаты в первых 5-ти турах набрали 5 очков и остались 10-ми. Ворскла с 7 баллами идет 6-й. Свои следующие матчи команды сыграют уже в сентябре. Впереди в УПЛ перерыв из-за поединков сборной.