Осечка Динамо и Полесья, голепад от Шахтера и успех Карпат: турнирная таблица УПЛ после 7 тура

23 сентября 2024, 22:25
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Автор: Анатолий Дерека

В чемпионате Украины 2024-2025 отыграны уже неполные семь туров. Три команды продолжают оставаться непобедимыми, но расстояние от них сократил Шахтер.

Украинская Премьер-Лига набирает обороты. В розыгрыше 2024-2025 отыгран уже седьмой тур, большинство его матчей были не слишком результативными, сообщает 24 Канал.

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Половина голов – во Львове

В восьми играх тура команды оформили 16 голов, то есть в среднем по два мяча за матч. Это невысокий показатель для нашего чемпионата. Лишь в двух играх команды оформили более двух голов. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Черноморец – Карпаты 0:1

Александрия – Левый Берег 2:0

Динамо – Рух 0:0

Верес – Ингулец 2:2

Кривбасс – Ворскла 1:1

Полесье – ЛНЗ 1:1

Колос – Заря 1:0

Шахтер – Оболонь 4:0

Основные моменты 7 тура

Главная сенсация уик-энда – потеря очков от Динамо. Подопечные Шовковского впервые в сезоне потеряли очки в УПЛ, преградой стал львовский Рух.

Это позволило Шахтеру и Александрии немного сократить отрыв. Подопечные Ротаня как раз догнали Динамо на первом месте, ведь без проблем одолели Левый Берег.

Шахтер же не заметил другую киевскую команду Оболонь. Приобщиться к Динамо и Александрии во главе таблицы могло Полесье, однако житомирцы едва не проиграли ЛНЗ. Спастись удалось только под занавес матча.

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Внизу турнирной таблицы стоит отметить первую победу Колоса в сезоне. Ковалевцы минимально одолели Зарю благодаря голу Третьякова и поднялись из зоны прямого вылета.

Также прервали неприятную серию Карпаты, которые не побеждали с середины августа. Львовяне в принципиальной битве одолели Черноморец и отдалились от опасной зоны.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16
2 Александрия 6 5 1 0 12-5 16
3 Александрия 6 4 2 0 13-4 14
4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12
5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11
6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11
7 Рух 6 3 2 1 13-3 11
8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9
9 Заря 7 3 0 4 6-9 9
10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8
11 Левый берег 7 2 0 5 4-9 6
12 Черноморец 6 2 0 5 3-8 6
13 Колосс 7 1 3 3 5-7 6
14 Верес 7 1 2 4 6-11 5
15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4
16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Стоит знать Динамо впервые в новом сезоне теряет очки в игре с Рухом: результат матча 7-го тура УПЛ

Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Александр Назаренко (Полесье) – 6
  2. Артем Бондаренко (Шахтер) – 4
  3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 4
  4. Игорь Краснопир (Рух) – 4
  5. Илья Квасниця (Рух) – 3
  6. Александр Филиппов (Александрия) – 3
  7. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 3
  8. Кирилл Ковалец (Александрия) – 3
  9. Даниил Сикан (Шахтер) – 3

Расписание 8 тура чемпионата Украины

  • 27 сентября (пятница), 18:00. Верес – Шахтер
  • 28 сентября (суббота), 13:00. Кривбасс – Александрия
  • 28 сентября (суббота), 15:30. ЛНЗ – Черноморец
  • 28 сентября (суббота), 18:00. Карпаты – Полесье
  • 29 сентября (воскресенье), 13:00. Оболонь – Ингулец
  • 29 сентября (воскресенье), 15:30. Рух – Колос
  • 29 сентября (воскресенье), 18:00. Левый Берег – Динамо
  • 30 сентября (понедельник), 18:00. Заря – Ворскла