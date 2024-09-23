Осечка Динамо и Полесья, голепад от Шахтера и успех Карпат: турнирная таблица УПЛ после 7 тура

В чемпионате Украины 2024-2025 отыграны уже неполные семь туров. Три команды продолжают оставаться непобедимыми, но расстояние от них сократил Шахтер.

Украинская Премьер-Лига набирает обороты. В розыгрыше 2024-2025 отыгран уже седьмой тур, большинство его матчей были не слишком результативными, сообщает 24 Канал.

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Половина голов – во Львове

В восьми играх тура команды оформили 16 голов, то есть в среднем по два мяча за матч. Это невысокий показатель для нашего чемпионата. Лишь в двух играх команды оформили более двух голов. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Черноморец – Карпаты 0:1

Александрия – Левый Берег 2:0

Динамо – Рух 0:0

Верес – Ингулец 2:2

Кривбасс – Ворскла 1:1

Полесье – ЛНЗ 1:1

Колос – Заря 1:0

Шахтер – Оболонь 4:0

Основные моменты 7 тура

Главная сенсация уик-энда – потеря очков от Динамо. Подопечные Шовковского впервые в сезоне потеряли очки в УПЛ, преградой стал львовский Рух.

Это позволило Шахтеру и Александрии немного сократить отрыв. Подопечные Ротаня как раз догнали Динамо на первом месте, ведь без проблем одолели Левый Берег.

Шахтер же не заметил другую киевскую команду Оболонь. Приобщиться к Динамо и Александрии во главе таблицы могло Полесье, однако житомирцы едва не проиграли ЛНЗ. Спастись удалось только под занавес матча.

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Внизу турнирной таблицы стоит отметить первую победу Колоса в сезоне. Ковалевцы минимально одолели Зарю благодаря голу Третьякова и поднялись из зоны прямого вылета.

Также прервали неприятную серию Карпаты, которые не побеждали с середины августа. Львовяне в принципиальной битве одолели Черноморец и отдалились от опасной зоны.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Александрия 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 6 2 0 5 3-8 6 13 Колосс 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Александр Назаренко (Полесье) – 6 Артем Бондаренко (Шахтер) – 4 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 4 Игорь Краснопир (Рух) – 4 Илья Квасниця (Рух) – 3 Александр Филиппов (Александрия) – 3 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 3 Кирилл Ковалец (Александрия) – 3 Даниил Сикан (Шахтер) – 3

Расписание 8 тура чемпионата Украины