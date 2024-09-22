Полесье – ЛНЗ 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34.

В эти выходные в чемпионате Украины проходят матчи 7 тура сезона 2024-2025. На вечер воскресенья была вынесена встреча с участием лидера УПЛ Полесья, которое принимало ЛНЗ, сообщает 24 Канал.

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Спасение "волков"

Победы Динамо и Александрии оставили Полесье позади, поэтому для возвращения на первую строчку житомирцам надо было непременно побеждать. Впрочем, и ЛНЗ имеет амбиции и шел на четвертом месте.

По игре же черкасцы вообще начали действовать первым номером и вышли вперед перед перерывом. Яшари сбросил под удар Топалову и тот слету пробил в дальний нижний угол.

Полесье активизировалось во втором тайме, но у подопечных Ашура удалось лишь вырвать ничью под занавес матча. После заброса в штрафную площадку Мустафаев прострелил вдоль линии ворот.

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В итоге Гуцуляк замкнул пас, добив снаряд в пустые ворота. Таким образом, Полесье откатилось на третье место и теперь отстает от Динамо и Александрии на два балла. ЛНЗ сохранил четвертую строчку, но отстает от житомирцев на три очка.

Видеообзор матча Полесье – ЛНЗ