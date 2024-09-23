Шахтер – Оболонь 4:0

Голы: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90.

В сезоне-2024/2025 "пивовары" еще ни разу не одерживали победу и оказались на последней позиции в турнирной таблице. Шахтер, в свою очередь, только два раза уступал, пишет 24 канал.

Читайте также Первая победа в сезоне: Колос минимально обыграл Зарю в матче 7-го тура УПЛ

"Горняки" не оставили шансов Оболони

Шахтер с самого начала первого тайма контролировал мяч и активно прессинговал соперника.

Уже на 17-й минуте "горняки" открыли счет в матче. Винисиус с правого фланга в падении через себя отдал пас назад на Бондаренко, а тот отправил мяч в дальний угол ворот.

До конца первого тайма Шахтер создал еще несколько моментов, однако не реализовал их.

С началом второй части встречи хозяева вновь начали активно атаковать "пивоваров".

На 67-й минуте Судаков с передачи Крыськива пробил в штангу, а Траоре сыграл на добивании, удвоив преимущество команды.

Впоследствии Шахтер забил и третий гол. На 78-й минуте Траоре отдал пас Судакову, который пробил точно в левый нижний угол.

Ну и на 90-й минуте матча Невертон поставил окончательную точку в матче. Матвиенко отдал на него пас, а тот на скорости пробил низом в дальний угол ворот, забив решающий мяч.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу Шахтера.

Видеообзор матча Шахтер – Оболонь

Отметим, что 8-й тур чемпионата Украины начнется в пятницу, 27 сентября.