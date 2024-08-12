Провал Шахтера и голевая феерия львовян: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 2 тура

В минувший уик-энд в чемпионате Украины отыграли матчи второго тура. Динамо стартовало в УПЛ с победы, тогда как Шахтер умудрился провалиться.

Чемпионат Украины 2024-2025 понемногу набирает обороты. Первый тур прошел неделю назад, но он был неполным из-за переноса двух матчей. Во втором же были отыграны все восемь встреч, пишет 24 Канал.

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Хорошая результативность

В восьми матчах тура команды оформили 15 голов, то есть в среднем всего 2,13 мяча за матч. Это довольно низкий показатель для УПЛ, всего лишь в одном матче забить смогли обе команды. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Левый Берег – Ворскла 0:3

Верес – Динамо 1:2

Черноморец – Заря 0:1

Колос – Ингулец 0:0

Оболонь – Рух 0:4

Карпаты – Кривбасс 3:0

Шахтер – Полесье 0:1

ЛНЗ – Александрия 0:2

Основные моменты 2 тура

Главная сенсация уикенда произошла в Киеве. Шахтер неожиданно уступил Полесью, которое играло свой первый матч сезона в УПЛ. Житомирцы неудачно выступили в Лиге конференций, дважды проиграв Олимпии.

Но в чемпионате команде Имада Ашура удалось удивить фанатов. Также довольно неожиданным стало разгромное поражение Кривбасса во Львове. Карпаты забили команде Вернидуба аж трижды и поднялись на вторую строчку в таблице.

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Динамо тоже провело первый матч сезона в УПЛ, одолев ротационным составом Верес. В общем все клубы, пропускавшие первый тур, синхронно выиграли. Кроме Динамо и Полесья, речь о Рухе и Александрии.

Ворскле удалось реабилитироваться от унизительного поражения от Шахтера. Полтавчане разгромили Левый Берег, который вместе с Черноморцем замыкает турнирную таблицу. А вот в лидеры вырвалась Заря, которая одержала вторую подряд победу и имеет шесть очков.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 3 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 4 Рух 1 1 0 0 4-0 3 5 Александрия 1 1 0 0 2-0 3 6 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 7 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 8 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 9 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 10 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 11 Колосс 2 0 2 0 2-2 2 12 Верес 2 0 1 1 1-2 1 13 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 14 Оболонь 1 0 1 1 2-6 1 15 Черноморец 2 0 0 2 0-2 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Николай Матвиенко (Шахтер) – 2 Андрей Цуриков (Колос) – 2

Расписание 3 тура чемпионата Украины