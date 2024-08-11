Шахтер – Полесье 0:1

Гол: Чоботенко, 35

В первом туре Шахтер разгромил полтавскую Ворсклу со счетом 5:0. Зато Полесье из-за участия в еврокубках пропускало стартовый матч, пишет 24 Канал.

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Победа на нервах

Обе команды накануне поединка понесли кадровые потери. Из-за травм у "горняков" не смог сыграть хавбек Дмитрий Крыськив, а у "волков" центральный защитник Эдуард Сарапий.

Гости первыми открыли счет. На 35-й минуте матча во время розыгрыша углового Сергей Чоботенко головой отправил мяч в сетку ворот "горняков". Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык не сумел отбить мяч после отскока от газона.

Шахтер не собирался терять драгоценные очки на старте чемпионата. Марино Пушич провел серию замен, чтобы усилить давление на ворота житомирян. На последних минутах вперед пошел даже вратарь "горняков" Ризнык.

На последних минутах супершанс сравнять счет потерял Эгиналду. Однако бразилец не попал в пустые ворота. В итоге арбитр, который вместо пяти минут добавил 12, зафиксировал минимальную победу Полесья.

Турнірне положення команд