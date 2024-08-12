Чемпионат Украины 2024-2025 понемногу набирает обороты. Первый тур прошел неделю назад, но он был неполным из-за переноса двух матчей. Во втором же были отыграны все восемь встреч, пишет 24 Канал.
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Хорошая результативность
В восьми матчах тура команды оформили 15 голов, то есть в среднем всего 2,13 мяча за матч. Это довольно низкий показатель для УПЛ, всего лишь в одном матче забить смогли обе команды. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Левый Берег – Ворскла 0:3
Верес – Динамо 1:2
Черноморец – Заря 0:1
Колос – Ингулец 0:0
Оболонь – Рух 0:4
Карпаты – Кривбасс 3:0
Шахтер – Полесье 0:1
ЛНЗ – Александрия 0:2
Основные моменты 2 тура
Главная сенсация уикенда произошла в Киеве. Шахтер неожиданно уступил Полесью, которое играло свой первый матч сезона в УПЛ. Житомирцы неудачно выступили в Лиге конференций, дважды проиграв Олимпии.
Но в чемпионате команде Имада Ашура удалось удивить фанатов. Также довольно неожиданным стало разгромное поражение Кривбасса во Львове. Карпаты забили команде Вернидуба аж трижды и поднялись на вторую строчку в таблице.
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Динамо тоже провело первый матч сезона в УПЛ, одолев ротационным составом Верес. В общем все клубы, пропускавшие первый тур, синхронно выиграли. Кроме Динамо и Полесья, речь о Рухе и Александрии.
Ворскле удалось реабилитироваться от унизительного поражения от Шахтера. Полтавчане разгромили Левый Берег, который вместе с Черноморцем замыкает турнирную таблицу. А вот в лидеры вырвалась Заря, которая одержала вторую подряд победу и имеет шесть очков.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Карпаты
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|3
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|4
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|5
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|9
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|10
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11
|Колосс
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|Оболонь
|1
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 2
- Андрей Цуриков (Колос) – 2
Расписание 3 тура чемпионата Украины
- 16 августа (пятница), 15:30. Черноморец – Колос
- 15 августа (пятница), 18:00. Ворскла – Оболонь
- 16 августа (суббота), 13:00. Заря – Александрия
- 16 августа (суббота), 15:30. Полесье – Ингулец
- 16 августа (суббота), 18:00. Карпаты – Динамо
- 17 августа (воскресенье), 15:30. Верес – Кривбасс
- 17 августа (воскресенье), 15:30. ЛНЗ – Рух
- 17 августа (воскресенье), 18:00. Левый Берег – Шахтер