Мощный старт Шахтера и феерия в Киеве: итоги 1 тура УПЛ и турнирная таблица
Первый тур нового сезона чемпионата Украины порадовал фанатов несколькими яркими матчами. Шахтер уничтожил финалиста Кубка Украины, а Заря вырвала победу над новичком элиты.
Чемпионат Украины 2024-2025 наконец стартовал! Первый тур получился неполным, из-за участия игроков на Олимпийских играх-2024 были перенесены матчи Александрия – Динамо и Рух – Полесье, пишет 24 Канал.
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Хорошая результативность
В шести матчах тура команды оформили 14 голов, то есть в среднем 2,33 мяча за матч. Это посредственный показатель для УПЛ, особенно с учетом того, что 9 из 14-ти голов были оформлены в двух матчах. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Верес – Карпаты 0:0
Кривбасс – Черноморец 1:0
ЛНЗ – Левый Берег 1:0
Оболонь – Колос 2:2
Ворскла – Шахтер 0:5
Заря – Ингулец 2:1
Основные моменты 1 тура
С разгромной победы начал новый сезон чемпион Шахтер. Команда Марино Пушича не оставила ни шанса Ворскле, забив в Полтаве пять мячей. Особенно стоит отметить дубль Матвиенко, которому удались два крутых выстрела издали.
Вторым самым результативным матчем тура неожиданно стала битва Оболони и Колоса. Команды порадовали фанатов, забив по два гола на "Оболонь-Арене".
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А вот новички сезона скорее разочаровывали. Только Карпатам удалось не проиграть свой матч, при этом нулевую ничью с Вересом львовянам пришлось отстаивать в меньшинстве.
Зато Левый Берег и Ингулец пропустили решающие голы в компенсированное время от ЛНЗ и Зари соответственно. Также к лидерам присоединился и Кривбасс, который убедительно по игре, а не по счету, все же одолел Черноморец.
Видеообзор 1 тура чемпионата Украины 2024-2025:
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Заря
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Кривбасс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|4
|ЛНЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5
|Колос
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|6
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|7
|Карпаты
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|8
|Верес
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Полесье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Левый Берег
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 2
- Андрей Цуриков (Колос) – 2
Расписание 2 тура чемпионата Украины
- 9 августа (пятница), 15:30. Левый Берег – Ворскла
- 9 августа (пятница), 18:00. Верес – Динамо
- 10 августа (суббота), 15:30. Черноморец – Заря
- 10 августа (суббота), 18:00. Колос – Ингулец
- 11 августа (воскресенье), 13:00. Оболонь – Рух
- 11 августа (воскресенье), 15:30. Карпаты – Кривбасс
- 11 августа (воскресенье), 18:00. Шахтер – Полесье
- 12 августа (понедельник), 15:30. ЛНЗ – Александрия