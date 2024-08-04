Ворскла – Шахтер 0:5

Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен), Сикан, 88.

В эти выходные в Украине стартовал новый сезон УПЛ 2024-2025. На воскресенье было вынесено четыре встречи, в том числе и с участием действующего чемпиона Шахтера, пишет 24 Канал.

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Размазали по газону

Команда Марино Пушича посетила Полтаву, где ее соперником стала местная Ворскла. Дончане неплохо усилились летом, но из новичков в основу не попал никто.

Зато "зелено-белые" запустили с первых минут Шкриеля, Черноморца и Гучека. Шахтер ожидаемо завладел инициативой и быстро вышли вперед. Невероятной красоты выстрел почти с центра поля удался Матвиенко. Мяч метров с 35-ти влетел в ворота от стойки.

В дальнейшем "горняки" продолжили куражиться. Еще до перерыва счет удвоил Зубков, а до разгрома в середине второго тайма довел Судаков, реализовав пенальти. После этого снова о себе напомнил Матвиенко, разрядив во второй раз пушку.

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А жирную точку во встрече поставили Педриньо и Сикан, которые появились на замену. Бразилец вывел украинца один на один с Исенко и тот без проблем переиграл кипера. Поэтому Педриньо ассистом отпраздновал возвращение в Шахтер после "бегства из Украины" из-за войны.

Ворскла же почти не имела моментов у ворот Ризныка, в створ полтавчане не попали ни разу. Поэтому Шахтер начинает сезон с очень уверенной победы и ожидает бой второго тура против Полесья.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер