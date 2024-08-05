Чемпіонат України 2024-2025 нарешті стартував! Перший тур вийшов неповним, через участь гравців на Олімпійських іграх-2024 були перенесені матчі Олександрія – Динамо та Рух – Полісся, пише 24 Канал.

До теми Шахтар з розгрому розпочав новий сезон в УПЛ: відео божевільних голів від гравця збірної України

Гарна результативність

У шести матчах туру команди оформили 14 голів, тобто в середньому 2,33 м'яча за матч. Це посередній показник для УПЛ, особливо з урахуванням того, що 9 з 14-ти голів були оформлені у двох матчах. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Верес – Карпати 0:0

Кривбас – Чорноморець 1:0

ЛНЗ – Лівий Берег 1:0

Оболонь – Колос 2:2

Ворскла – Шахтар 0:5

Зоря – Інгулець 2:1

Основні моменти 1 туру

З розгромної перемоги почав новий сезон чемпіон Шахтар. Команда Маріно Пушича не залишила ані шансу Ворсклі, забивши у Полтаві п'ять м'ячів. Особливо варто відзначити дубль Матвієнка, якому вдались два крутих постріли здаля.

Другим найрезультативнішим матчем туру несподівано стала битва Оболоні та Колоса. Команди потішили фанатів, забивши по два голи на "Оболонь-Арені".

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А ось новачки сезону скоріше розчаровували. Лише Карпатам вдалось не програти свій матч, при цьому нульову нічию з Вересом львів'янам довелось відстоювати у меншості.

Натомість Лівий Берег та Інгулець пропустили вирішальні голи у компенсований час від ЛНЗ та Зорі відповідно. Також до лідерів доєднався і Кривбас, який переконливо по грі, а не по рахунку, все ж здолав Чорноморець.

Відеоогляд 1 туру чемпіонату України 2024-2025:

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 1 1 0 0 5-0 3 2 Зоря 1 1 0 0 2-1 3 3 Кривбас 1 1 0 0 1-0 3 4 ЛНЗ 1 1 0 0 1-0 3 5 Колос 1 0 1 0 2-2 1 6 Оболонь 1 0 1 0 2-2 1 7 Карпати 1 0 1 0 0-0 1 8 Верес 1 0 1 0 0-0 1 9 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 10 Полісся 0 0 0 0 0-0 0 11 Рух 0 0 0 0 0-0 0 12 Олександрія 0 0 0 0 0-0 0 13 Інгулець 1 0 0 1 1-2 0 14 Чорноморець 1 0 0 1 0-1 0 15 Лівий Берег 1 0 0 1 0-1 0 16 Ворскла 1 0 0 1 0-5 0

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Микола Матвієнко (Шахтар) – 2 Андрій Цуріков (Колос) – 2

Розклад 2 туру чемпіонату України