Новым президентом УПЛ стал Евгений Дикий. За его кандидатуру все проголосовали единогласно.

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Первый полноправный президент УПЛ за долгое время

Ранее новоиспеченный руководитель Украинской Премьер-лиги занимал должность исполнительного директора и был исполняющим обязанности президента организации. Полноправного же главы УПЛ не было с апреля 2020 года, когда ушел швейцарец Томас Гримм.

Отметим, что в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги примут участие 16 клубов. Старт розыгрыша новой кампании ориентировочно запланирован на 3 августа.

К слову. Действующим чемпионом страны является донецкий Шахтер. В следующем сезоне Украину в еврокубках также будут представлять Динамо, Кривбасс, Днепр-1 и Полесье.

Напомним, что это уже второе крупное назначение в украинском футболе за 2024 год. В январе президентом УАФ стал Андрей Шевченко, который сменил на этом посту Андрея Павелка.