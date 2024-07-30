Левый берег – Минай 3:0
Голы: Сухоручко, 20, Синица, 29, Когут, 65.
Руководство УПЛ приняло решение о проведении "Турнира четырех", который поможет определить клуб, что заменит Днепр-1 в чемпионате Украины. В финале боролись Левый берег и Минай, пишет 24 канал.
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Два гола еще в первом тайме
С первых минут Минай пытался активно доминировать, контролируя мяч.
Однако уже на 20-й минуте Левый берег смог открыть счет в матче. Бандура сначала отразил удар Банады, однако Сухоручко сыграл на добивании.
Впоследствии на 29-й минуте Когут выиграл борьбу за мяч на правом фланге и отдал пас на Синицу, а тот забил второй гол в ворота Миная.
До конца тайма команда из Закарпатья больше контролировала мяч, однако не создавала обострений.
Подтвержденная победа во втором тайме
Минай снова активно контролировал мяч, однако даже не создал моментов у ворот соперника.
На 65-й минуте Сухоручко отдал мяч на правый фланг на Когута и тот пробил в левый угол ворот. Счет стал 3:0.
Лишь под конец тайма Минай не смог реализовать единственный созданный момент.
Левый берег победил и вышел в УПЛ.
Отметим, что чемпионат Украины начнется 3 августа.