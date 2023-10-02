Поражение Шахтера обострило ситуацию: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 9 тура
Динамо продолжает сокращать расстояние от первого места, тогда как их принципиальный соперник потерпел первое поражение в сезоне. Этим не смогли воспользоваться преследователи. Вашему вниманию – самые интересные моменты последнего тура чемпионата Украины по футболу.
Полный сенсаций тур
В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 9 тур. Уикенд прошел без перенесенных игр и принес только одно изъятие (Максим Лопыренок из ЛНЗ), пишет 24 канал.
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В восьми матчах тура было забито всего 15 голов. Это в среднем 1,87 мяча за игру, что является плохим показателем. Были зафиксированы три нулевые ничьи, ситуация немного спасла битва между Динамо и Александрией. Все результаты уикенда выглядят так:
- Верес – ЛНЗ 0:0
- Шахтер – Ворскла 1:2
- Черноморец – Заря 0:0
- Минай – Оболонь 0:1
- Кривбасс – Рух 1:3
- Колос – Полесье 0:0
- Динамо – Александрия 4:2
- Днепр-1 – Металлист 1925 1:0
Основные моменты 9 тура
Топ-сенсацией уик-энда стало неожиданное поражение Шахтера. Дончане впервые уступили в этом сезоне, успех отмечала полтавская Ворскла.
Также неожиданностью можно назвать домашний проигрыш Кривбасса. Команда Юрия Вернидуба пропустила три гола от Руха в течение пяти минут.
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К лидерам подтянулись Динамо и Днепр-1. Последние одержали уже вторую победу под руководством Максимова, киевляне устроили феерию с Александрией. Именно подопечные Луческу являются лидером УПЛ по потерянным очкам.
А вот Зорю продолжает качать. Команда Кривенцова неплохо показала себя в игре против Черноморца, но уже в пятом матче УПЛ подряд не может одержать победу.
Колосс же пока закрепляет за собой звание наименее зрелищной команды. Команда Ярослава Вишняка расписала "нули" с Полесьем, и это уже четвертая безголевая ничья кузнецов этого сезона. Более того, меньше Колосса (6) в УПЛ никто не забивал.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|18-10
|18
|2
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|17
|3
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|16
|4
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|12-6
|16
|5
|Динамо
|6
|5
|0
|1
|20-10
|15
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|15
|7
|Днепр-1
|7
|3
|3
|1
|7-5
|12
|8
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|12
|9
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|11
|10
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|11
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|9
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|8
|13
|Александрия
|9
|2
|2
|5
|7-16
|8
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|15
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|16
|Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|3
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 4
- Владислав Ванат (Динамо) 4
- Юрий Климчук (Рух) – 4
- Максим Задерака (Кривбасс) – 4
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4
Расписание 10 тура чемпионата Украины
- 6 октября (пятница), 15:00. Полесье – Динамо
- 7 октября (суббота), 13:00. Днепр-1 – Верес
- 7 октября (суббота), 15:00. ЛНЗ – Александрия
- 7 октября (суббота), 17:00. Колос – Ворскла
- 8 октября (воскресенье), 13:00. Оболонь – Металлист
- 8 октября (воскресенье), 15:00. Рух – Минай
- 8 октября (воскресенье), 17:00. Кривбасс – Черноморец
- перенесено. Заря – Шахтер