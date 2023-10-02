Поражение Шахтера обострило ситуацию: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 9 тура

Динамо продолжает сокращать расстояние от первого места, тогда как их принципиальный соперник потерпел первое поражение в сезоне. Этим не смогли воспользоваться преследователи. Вашему вниманию – самые интересные моменты последнего тура чемпионата Украины по футболу.

Полный сенсаций тур

В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 9 тур. Уикенд прошел без перенесенных игр и принес только одно изъятие (Максим Лопыренок из ЛНЗ), пишет 24 канал.

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В восьми матчах тура было забито всего 15 голов. Это в среднем 1,87 мяча за игру, что является плохим показателем. Были зафиксированы три нулевые ничьи, ситуация немного спасла битва между Динамо и Александрией. Все результаты уикенда выглядят так:

Верес – ЛНЗ 0:0

Шахтер – Ворскла 1:2

Черноморец – Заря 0:0

Минай – Оболонь 0:1

Кривбасс – Рух 1:3

Колос – Полесье 0:0

Динамо – Александрия 4:2

Днепр-1 – Металлист 1925 1:0

Основные моменты 9 тура

Топ-сенсацией уик-энда стало неожиданное поражение Шахтера. Дончане впервые уступили в этом сезоне, успех отмечала полтавская Ворскла.

Также неожиданностью можно назвать домашний проигрыш Кривбасса. Команда Юрия Вернидуба пропустила три гола от Руха в течение пяти минут.

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К лидерам подтянулись Динамо и Днепр-1. Последние одержали уже вторую победу под руководством Максимова, киевляне устроили феерию с Александрией. Именно подопечные Луческу являются лидером УПЛ по потерянным очкам.

А вот Зорю продолжает качать. Команда Кривенцова неплохо показала себя в игре против Черноморца, но уже в пятом матче УПЛ подряд не может одержать победу.

Колосс же пока закрепляет за собой звание наименее зрелищной команды. Команда Ярослава Вишняка расписала "нули" с Полесьем, и это уже четвертая безголевая ничья кузнецов этого сезона. Более того, меньше Колосса (6) в УПЛ никто не забивал.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 9 5 3 1 18-10 18 2 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 17 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 16 4 Полесье 9 5 1 3 12-6 16 5 Динамо 6 5 0 1 20-10 15 6 Рух 8 4 3 1 14-8 15 7 Днепр-1 7 3 3 1 7-5 12 8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 12 9 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 11 10 Колос 9 2 5 2 6-7 11 11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 9 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 8 13 Александрия 9 2 2 5 7-16 8 14 Заря 8 1 3 4 6-10 6 15 Верес 8 1 3 4 6-10 6 16 Минай 9 0 3 6 6-18 3

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 4 Владислав Ванат (Динамо) 4 Юрий Климчук (Рух) – 4 Максим Задерака (Кривбасс) – 4 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4

Расписание 10 тура чемпионата Украины