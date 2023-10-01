Динамо – Александрия 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+3 – Джевани, 42, Скорко, 47

Проигрыш Шахтера Ворскле (1:2) создал окно возможностей для конкурентов за чемпионство. Чтобы сократить отрыв от "горняков", команда Луческу обязана была побеждать в домашнем матче Александрию, пишет 24 Канал.

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Дырявая защита киевлян и дубль Бражка

Соперники живо начали матч. Первыми открыли счет хозяева поля. На 15-й минуте встречи Бражко результативно завершил розыгрыш штрафной, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Игра снова оживилась на исходе первого тайма. Сначала бразильский легионер Александрии Джевани воспользовался ошибкой защитников "бело-синих". Но уже через две минуты Караваев и Ярмоленко создали голевой момент для Ваната, которым на все сто воспользовался бомбардир.

Во втором тайме парад ошибок защиты Динамо привел ко второму голу в ворота Бущана. Воспитанник "бело-синих" Скорко наказал своих бывших одноклубников точным ударом – 2:2.

Такой счет вполне устраивал тренерский штаб Ротаня, но никак не Луческу. Румынский специалист с помощью замен пытался склонить чашу весов в свою пользу.

Когда казалось, что поединок завершится вничью, Бражко снова напомнил о себе. Полузащитник киевлян забил гол после розыгрыша углового, оформив дубль. А в компенсированное время Буяльский снял все вопросы о победителе.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Динамо со счетом 4:2.

Турнирное положение команд

Динамовцы в шести сыгранных матчах набрали 15 баллов и занимают 5 место. От "горняков" команду Луческу удаляет всего три очка.

Кризис Александрии продолжается. Подопечные Ротаня не могут выиграть в чемпионате уже 7 матчей. В активе "горожан" 8 пунктов и опасное 13 место в таблице.

Видеообзор матча Динамо – Александрия