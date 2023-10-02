Сповнений сенсацій тур
У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 9 тур. Вікенд пройшов без перенесений ігор та приніс лише одне вилучення (Максим Лопирьонок з ЛНЗ), пише 24 канал.
До теми Дарують шанс на лідерство Кривбасу та Динамо: Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар – відео
У восьми матчах туру було забито всього 15 голів. Це в середньому 1,87 м'ячі за гру, що є поганим показником. Було зафіксовано аж три нульові нічиї, ситуація трохи врятувала битва між Динамо та Олександрією. Всі результати вікенду виглядають так:
- Верес – ЛНЗ 0:0
- Шахтар – Ворскла 1:2
- Чорноморець – Зоря 0:0
- Минай – Оболонь 0:1
- Кривбас – Рух 1:3
- Колос – Полісся 0:0
- Динамо – Олександрія 4:2
- Дніпро-1 – Металіст 1925 1:0
Основні моменти 9 туру
Топ-сенсацією вікенду стала несподівана поразка Шахтаря. Донеччани вперше поступились у цьому сезоні, успіх святкувала полтавська Ворскла.
Також несподіванкою можна назвати домашній програш Кривбаса. Команда Юрія Вернидуба пропустила три голи від Руха протягом п'яти хвилин.
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До лідерів підтягнулись Динамо та Дніпро-1. Останні здобули вже другу перемогу під керівництвом Максимова, кияни ж влаштували феєрію із Олександрією. Саме підопічні Луческу наразі є лідером УПЛ за втраченими очками.
А ось Зорю продовжує хитати. Команда Кривенцова непогано показала себе у грі проти Чорноморця, але вже у п'ятому матчі УПЛ поспіль не може здобути перемогу.
Колос же поки закріплює за собою звання найменш видовищної команди. Команда Ярослава Вишняка розписала "нулі" із Поліссям і це вже четверта безгольова нічия ковалівців цього сезону. Більш того, менше Колоса (6) в УПЛ ніхто не забивав.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|9
|5
|3
|1
|18-10
|18
|2
|Кривбас
|9
|5
|2
|2
|18-10
|17
|3
|Чорноморець
|9
|5
|1
|3
|15-10
|16
|4
|Полісся
|9
|5
|1
|3
|12-6
|16
|5
|Динамо
|6
|5
|0
|1
|20-10
|15
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|15
|7
|Дніпро-1
|7
|3
|3
|1
|7-5
|12
|8
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|12
|9
|Металіст 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|11
|10
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|11
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|9
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|8
|13
|Олександрія
|9
|2
|2
|5
|7-16
|8
|14
|Зоря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|15
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|16
|Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|3
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 4
- Владислав Ванат (Динамо) – 4
- Юрій Климчук (Рух) – 4
- Максим Задерака (Кривбас) – 4
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4
Розклад 10 туру чемпіонату України
- 6 жовтня (п'ятниця), 15:00. Полісся – Динамо
- 7 жовтня (субота), 13:00. Дніпро-1 – Верес
- 7 жовтня (субота), 15:00. ЛНЗ – Олександрія
- 7 жовтня (субота), 17:00. Колос – Ворскла
- 8 жовтня (неділя), 13:00. Оболонь – Металіст
- 8 жовтня (неділя), 15:00. Рух – Минай
- 8 жовтня (неділя), 17:00. Кривбас – Чорноморець
- перенесено. Зоря – Шахтар