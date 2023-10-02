Сповнений сенсацій тур

У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 9 тур. Вікенд пройшов без перенесений ігор та приніс лише одне вилучення (Максим Лопирьонок з ЛНЗ), пише 24 канал.

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У восьми матчах туру було забито всього 15 голів. Це в середньому 1,87 м'ячі за гру, що є поганим показником. Було зафіксовано аж три нульові нічиї, ситуація трохи врятувала битва між Динамо та Олександрією. Всі результати вікенду виглядають так:

Верес – ЛНЗ 0:0

Шахтар – Ворскла 1:2

Чорноморець – Зоря 0:0

Минай – Оболонь 0:1

Кривбас – Рух 1:3

Колос – Полісся 0:0

Динамо – Олександрія 4:2

Дніпро-1 – Металіст 1925 1:0

Основні моменти 9 туру

Топ-сенсацією вікенду стала несподівана поразка Шахтаря. Донеччани вперше поступились у цьому сезоні, успіх святкувала полтавська Ворскла.

Також несподіванкою можна назвати домашній програш Кривбаса. Команда Юрія Вернидуба пропустила три голи від Руха протягом п'яти хвилин.

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До лідерів підтягнулись Динамо та Дніпро-1. Останні здобули вже другу перемогу під керівництвом Максимова, кияни ж влаштували феєрію із Олександрією. Саме підопічні Луческу наразі є лідером УПЛ за втраченими очками.

А ось Зорю продовжує хитати. Команда Кривенцова непогано показала себе у грі проти Чорноморця, але вже у п'ятому матчі УПЛ поспіль не може здобути перемогу.

Колос же поки закріплює за собою звання найменш видовищної команди. Команда Ярослава Вишняка розписала "нулі" із Поліссям і це вже четверта безгольова нічия ковалівців цього сезону. Більш того, менше Колоса (6) в УПЛ ніхто не забивав.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 9 5 3 1 18-10 18 2 Кривбас 9 5 2 2 18-10 17 3 Чорноморець 9 5 1 3 15-10 16 4 Полісся 9 5 1 3 12-6 16 5 Динамо 6 5 0 1 20-10 15 6 Рух 8 4 3 1 14-8 15 7 Дніпро-1 7 3 3 1 7-5 12 8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 12 9 Металіст 1925 8 3 2 3 6-6 11 10 Колос 9 2 5 2 6-7 11 11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 9 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 8 13 Олександрія 9 2 2 5 7-16 8 14 Зоря 8 1 3 4 6-10 6 15 Верес 8 1 3 4 6-10 6 16 Минай 9 0 3 6 6-18 3

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 4 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Юрій Климчук (Рух) – 4 Максим Задерака (Кривбас) – 4 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4

Розклад 10 туру чемпіонату України