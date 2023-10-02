Украинским клубам разрешено впускать на футбольные поединки только представителей клуба и официальных лиц. Все остальные поклонники должны следить за матчами у своих экранов. А все из-за российского соседа, который 24 февраля 2022 решил начать в Украине полномасштабную войну.

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Фанатам ждать хороших новостей?

С того момента вход на стадион для болельщиков закрыт. Клубы иногда нарушают эти требования, за что получают от УАФ наказания, идущие на счета платформы UNITED24.

Журналист Сергей Болотников анонсировал возможные подвижки в теме футбольных матчей без зрителей. Эти сдвиги могут носить положительный характер для фанатов.

По моей информации, на этой неделе будут какие-то сдвиги в этой истории со зрителями на трибунах. Пока что конкретики нет. Ждем решения. Говорят, что новости будут положительными,

– сказал журналист.

Уже давно были разговоры о том, что на стадионы могут впускать какую-то часть болельщиков, которые в случае воздушной тревоги, смогут скрыться в укрытии.

Недавно из-за пренебрежения правил присутствия болельщиков на трибунах поплатились сразу три клуба УПЛ. Речь идет о дебютантах первенства – Полесье и ЛНЗ, также денежным штрафом наказали Оболонь. Больше всего средств придется заплатить черкасскому клубу – 150 тысяч гривен.

Неоднократно требования к болельщикам нарушались и в ровенском Вересе.