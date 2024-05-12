Александрия – Днепр-1 – 1:0

Голы: Шостак, 18

В рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между Александрией и Днепром-1. Поединок проходил в Александрии на КСК "Ника", пишет 24 Канал.

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Гол Шостака принес Александрии победу над Днепром-1

Единственный гол во встрече был забит на 18-й минуте. Бразилец Хуан Альвина Безерра оказался первым на отскоке мяча от подачи углового с левого фланга и головой пробил в левый угол, а Денис Шостак добил мяч с линии.

Однако команде Руслана Ротаня пришлось перенервничать, прежде чем получить преимущество в счете. Несколько минут арбитры просматривали эпизод на наличие офсайда, однако таки засчитали взятие ворот.

Незадолго до перерыва Александрия едва не удвоила свое преимущество. Безерра зашел на скорости к правому флангу штрафной под передачу Кирилла Ковальца, перебросил Евгения Волынца, но мяч попал в перекладину.

Во втором тайме отличиться забитыми мячами команды не смогли. Днепр-1 потерпел поражение, которое де-факто лишает днепрян шансов зацепиться за бронзовые награды. Александрия же сделала весомый шаг для сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон.

Видеообзор матча Александрия – Днепр-1