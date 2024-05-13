Кривбасс – Полесье – 0:1

Гол: Танковский, 25

В рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между криворожским Кривбассом и житомирским Полесьем. Поединок проходил в Кривом Роге на стадионе "Горняк", пишет 24 Канал.

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Матч в Кривом Роге затянулся на целые сутки

Начало матча, который должен был состояться в воскресенье, 12 мая, был перенесен из-за воздушной тревоги в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучал лишь в 19:20.

Единственный гол был забит на экваторе первого тайма. Фортюне пробивал из пределов штрафной, удар заблокировали, однако мяч отскочил к Танковскому, который классно отправил мяч по диагонали в дальний угол.

А за 6 минут до конца первого тайма снова прозвучала воздушная тревога. Поздний час не позволял доиграть матч в воскресенье, поэтому продолжение было перенесено на понедельник, 13 мая.

Все бы ничего, если бы не еще одна тревога на 81-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей. Однако вскоре поединок вновь был возобновлен и полесье одержало важную победу.

Команда Сергея Шищенко остается в борьбе за выход в еврокубки. За два тура до конца сезона житомиряне отстают от идущего четвертым Днепра-1 на два очка.