Безупречное шествие Шахтера и Динамо перед дерби: как выглядит таблица УПЛ за три тура до финиша
Гранды украинского футбола продолжают путь без потерь. Между тем, борьба за выживание только обострилась, ведь сразу трое аутсайдеров одержали победы.
В чемпионате Украины завершился очередной, уже 27-ый, тур сезона 2023-2024. Он оказался благосклонным к хозяевам, которые торжествовали в шести встречах (еще две завершились вничью), пишет 24 Канал.
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Хорошая результативность
В восьми матчах тура команды оформили 25 голов, то есть в среднем 3,13 мяча за матч. Это высокий показатель для УПЛ, лишь в двух играх был зафиксирован разгром. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Александрия – Рух 2:2
Оболонь – ЛНЗ 1:0
Металлист 1925 – Ворскла 3:2
Полесье – Заря 1:1
Динамо – Колос 5:0
Шахтер – Черноморец 3:0
Днепр-1 – Кривбасс 1:0
Верес – Минай 3:1
Основные моменты 27 тура
Претенденты на чемпионство продолжают идти без потерь уже пять туров подряд. Динамо даже без Ваната разобралось с Колосом, а Шахтер второй раз подряд разгромил Черноморец.
Поэтому к дерби, которое состоится в следующем туре, команды подходят с разницей в четыре очка в пользу "горняков". В свою очередь Кривбасс уступил Днепру-1 и фактически выпал из борьбы за второе место.
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За пятую строчку продолжают борьбу Рух и Полесье. Разница между командами составляет два балла, а в отчетном туре обе команды не смогли переиграть аутсайдеров таблицы.
Между тем, аутсайдеры включились в гонку за выживание. Сразу три из четырех последних команд одержали победы, а лобовой была битва между Вересом и Минаем.
Ровенчане одержали волевую победу над закарпатцами, поэтому именно Минай теперь является главным претендентом на прямой вылет. А вот Металлист 1925 наконец получил три очка впервые за 14 туров и сократил отставание от зоны переходных игр до одного балла.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|27
|21
|4
|2
|61-21
|67
|2
|Динамо
|27
|20
|3
|4
|67-25
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47-26
|54
|4
|Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37-25
|48
|5
|Рух
|27
|11
|12
|4
|41-29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33-27
|43
|7
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25-32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25-41
|30
|9
|Колосс
|26
|6
|11
|9
|18-24
|29
|10
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35-43
|29
|11
|Заря
|26
|6
|10
|10
|26-33
|28
|12
|Александрия
|27
|6
|9
|12
|24-36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17-35
|25
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26-42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28-49
|22
|16
|Минай
|27
|3
|10
|14
|21-43
|19
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Виталий Буяльский (Динамо) – 10
- Даниил Сикан (Шахтер) – 10
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9
- Эдуардо Герреро (Заря) – 8
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 8
Расписание 28 тура чемпионата Украины
- 11 мая (суббота), 13:00. Ворскла – Минай
- 11 мая (суббота), 15:30. Оболонь – Рух
- 11 мая (суббота), 18:00. Шахтер – Динамо
- 12 мая (воскресенье), 13:00. Александрия – Днепр-1
- 12 мая (воскресенье), 15:30. Черноморец – Металлист 1925
- 12 мая (воскресенье), 18:00. Кривбасс – Полесье
- 13 мая (понедельник), 15:30. Колос – ЛНЗ
- 13 мая (понедельник), 18:00. Заря – Верес