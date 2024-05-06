Днепр-1 – Кривбасс 1:0

Гол: Гаджиев, 57

В первом круге команда Юрия Вернидуба одержала уверенную победу со счетом 3:0. Поэтому хозяева были настроены взять реванш, а особое значение этот матч имел для Юрия Максимова, который после 4-матчевой безвыигрышной серии объявил, что покинет свой пост, если команда не победит, пишет 24 Канал.

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Прервалась серия обеих команд

Эта вероятность выглядела очень высокой, ведь, кроме неутешительных выступлений хозяев, свою серию также имел и Кривбасс. Гости не уступали в семи подряд поединках и могли себе гарантировать "бронзу", если набрали бы хотя бы 1 очко в очной встрече.

Однако дополнительная мотивация от Максимова сыграла в пользу днепровскому клубу. Хозяева поля гораздо активнее и агрессивнее провели матч от соперника, большую часть игры находясь в атаке.

Это преимущество воплотилось в забитый гол на 57-й минуте поединка. Забитым мячом отметился 18-летний полузащитник Днепра-1 Рамик Гаджиев. Юный футболист оказался в правом полуфланге и обводящим ударом с левой ноги почти с линии штрафной площадки открыл счет матча.

Смотрите видео гола Гаджиева

Как оказалось впоследствии, это взятие ворот так и осталось единственным в игре. Гости в концовке матча пытались вырвать ничью, но Днепр-1 выстоял. Таким образом подопечные Юрия Максимова закрепились на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ и сократили отставание от Кривбасса до 6 очков.



Турнирная таблица УПЛ-2023/2024 / Скриншот с сайта Flashscore

Смотрите видеообзор матча Днепр-1 – Кривбасс

Отметим, что в следующем туре Днепр-1 на выезде встретится с Александрией, а Кривбасс дома будет принимать Полесье. Оба матча состоятся 12 мая.