Динамо несется за Шахтером, осечки Руха и Днепра-1: как выглядит таблица УПЛ после 25 тура

В чемпионате Украины осталось отыграть всего пять туров. Гранды ведут тяжелую борьбу за чемпионство, однако и на других участках таблицы хватает интриги.

В чемпионате Украины 2023-2024 отыграли 25-ый тур. Он подарил несколько неожиданных результатов, а 14 из 16-ти команд смогли отличиться хотя бы голом, пишет 24 канал.

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Неплохая результативность

В восьми матчах тура команды забили всего 20 голов, то есть в среднем 2,5 мяча за матч. Только одна игра завершилась разгромом, тогда как трижды успех праздновали гости. Все результаты тура следующие:

Черноморец – Кривбасс 1:2

Ворскла – Колос 0:2

Верес – Днепр-1 1:1

Александрия – ЛНЗ 1:2

Динамо – Полесье 3:0

Минай – Рух 1:1

Металлист 1925 – Оболонь 1:1

Шахтер – Заря 2:1

Основные моменты 25 тура

Центральная встреча уикенда прошла на "Арене Львов". Заря дала серьезный бой Шахтеру несмотря на серьезные кадровые проблемы. Впрочем, замены от Марино Пушича сработали отлично, Эгиналду и Сикан своими голами подарили "горнякам" волевую победу.

Не отстает от донетчан и Динамо. Киевляне разгромили Полесье благодаря точным ударам Ваната, Шапаренко и Буяльского. Команда Александра Шовковского остается в четырех очках позади принципиального соперника.

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Кривбасс уже по сути выпал из чемпионской гонки, но существенно улучшил свои шансы на место в Лиге Европы. Подопечные Вернидуба победили Черноморец, тогда как их преследователь Днепр-1 потерял баллы против Вереса. Расстояние между соперниками с Днепропетровщины составляет 6 очков.

Рух упустил возможность нарастить отрыв от Полесья. Львовяне оступились в Ужгороде против Миная (1:1) и теперь опережают житомирского оппонента на два очка. А вот ЛНЗ взял вторую победу подряд и теперь отстает от Руха на 9 баллов.

Колос оборвал свою шестиматчевую безвыигрышную серию благодаря трем очкам в Полтаве. Это позволило подопечным Вишняка отдалиться от опасной зоны. К слову, все четыре последние команды таблицы сыграли вничью.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 24 18 4 2 51-20 58 2 Динамо 24 17 3 4 57-24 54 3 Кривбасс 25 15 6 4 44-25 51 4 Днепр-1 25 12 9 4 35-23 45 5 Рух 25 10 11 4 36-26 41 6 Полесье 25 11 6 8 31-26 39 7 ЛНЗ 25 8 8 9 25-28 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23-37 30 9 Черноморец 24 9 2 13 34-34 29 10 Колосс 24 6 10 8 18-19 28 11 Заря 24 6 8 10 25-32 26 12 Александрия 25 6 7 12 22-34 25 13 Оболонь 25 4 9 12 16-35 21 14 Верес 24 4 8 12 22-35 20 15 Металлист 1925 25 4 7 14 25-44 19 16 Минай 24 2 10 12 18-40 16

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 12 Виталий Буяльский (Динамо) – 9 Даниил Сикан (Шахтер) – 8 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 8 Олег Кожушко (Кривбасс) – 8 Илья Квасница (Рух) – 7 Эдуардо Герреро (Заря) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7

Расписание 25 тура чемпионата Украины