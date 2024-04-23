В чемпионате Украины 2023-2024 отыграли 25-ый тур. Он подарил несколько неожиданных результатов, а 14 из 16-ти команд смогли отличиться хотя бы голом, пишет 24 канал.
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Неплохая результативность
В восьми матчах тура команды забили всего 20 голов, то есть в среднем 2,5 мяча за матч. Только одна игра завершилась разгромом, тогда как трижды успех праздновали гости. Все результаты тура следующие:
- Черноморец – Кривбасс 1:2
- Ворскла – Колос 0:2
- Верес – Днепр-1 1:1
- Александрия – ЛНЗ 1:2
- Динамо – Полесье 3:0
- Минай – Рух 1:1
- Металлист 1925 – Оболонь 1:1
- Шахтер – Заря 2:1
Основные моменты 25 тура
Центральная встреча уикенда прошла на "Арене Львов". Заря дала серьезный бой Шахтеру несмотря на серьезные кадровые проблемы. Впрочем, замены от Марино Пушича сработали отлично, Эгиналду и Сикан своими голами подарили "горнякам" волевую победу.
Не отстает от донетчан и Динамо. Киевляне разгромили Полесье благодаря точным ударам Ваната, Шапаренко и Буяльского. Команда Александра Шовковского остается в четырех очках позади принципиального соперника.
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Кривбасс уже по сути выпал из чемпионской гонки, но существенно улучшил свои шансы на место в Лиге Европы. Подопечные Вернидуба победили Черноморец, тогда как их преследователь Днепр-1 потерял баллы против Вереса. Расстояние между соперниками с Днепропетровщины составляет 6 очков.
Рух упустил возможность нарастить отрыв от Полесья. Львовяне оступились в Ужгороде против Миная (1:1) и теперь опережают житомирского оппонента на два очка. А вот ЛНЗ взял вторую победу подряд и теперь отстает от Руха на 9 баллов.
Колос оборвал свою шестиматчевую безвыигрышную серию благодаря трем очкам в Полтаве. Это позволило подопечным Вишняка отдалиться от опасной зоны. К слову, все четыре последние команды таблицы сыграли вничью.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|24
|18
|4
|2
|51-20
|58
|2
|Динамо
|24
|17
|3
|4
|57-24
|54
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44-25
|51
|4
|Днепр-1
|25
|12
|9
|4
|35-23
|45
|5
|Рух
|25
|10
|11
|4
|36-26
|41
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31-26
|39
|7
|ЛНЗ
|25
|8
|8
|9
|25-28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23-37
|30
|9
|Черноморец
|24
|9
|2
|13
|34-34
|29
|10
|Колосс
|24
|6
|10
|8
|18-19
|28
|11
|Заря
|24
|6
|8
|10
|25-32
|26
|12
|Александрия
|25
|6
|7
|12
|22-34
|25
|13
|Оболонь
|25
|4
|9
|12
|16-35
|21
|14
|Верес
|24
|4
|8
|12
|22-35
|20
|15
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25-44
|19
|16
|Минай
|24
|2
|10
|12
|18-40
|16
Стоит знать Первая победа за два месяца: Колос неожиданно выиграл в Полтаве и отдалился от зоны вылета
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 12
- Виталий Буяльский (Динамо) – 9
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 8
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 8
- Илья Квасница (Рух) – 7
- Эдуардо Герреро (Заря) – 7
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
Расписание 25 тура чемпионата Украины
- 27 апреля (суббота), 13:00. Минай – Черноморец
- 27 апреля (суббота), 13:00. Днепр-1 – Динамо
- 27 апреля (суббота), 15:30. ЛНЗ – Шахтер
- 27 апреля (суббота), 18:00. Рух – Верес
- 28 апреля (воскресенье), 13:00. Заря – Оболонь
- 28 апреля (воскресенье), 15:30. Колос – Александрия
- 28 апреля (воскресенье), 18:00. Кривбасс – Металлист 1925
- 29 апреля (понедельник), 18:00. Полесье – Ворскла