Динамо – Полесье 3:0

Голы: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльский, 77

Удаления: Кравец, 63 (П)

В первом круге амбициозный дебютант УПЛ сенсационно победил одного из грандов украинского футбола со счетом 3:2. Для динамовцев делом чести было обыграть житомирскую команду в ответном матче, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа динамовцев

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского вызвал большой интерес у футбольных специалистов. На матч пожаловали главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и экс-наставник столичного клуба Мирча Луческу.

Киевляне с первых минут захватили инициативу и больше контролировали мяч. На 32-й минуте матча "бело-синие" провели стремительную контратаку. Ярмоленко вывел Ваната на свидание с Кудриком, что привело к взятию ворот. Этот гол стал 12-м для форварда Динамо в нынешнем чемпионате.

В начале второго тайма хозяева увеличили преимущество. На ударной позиции оказался Шапаренко, который красивым ударом пробил в дальнюю девятку.

Через несколько минут "волки" остались в меньшинстве. Арбитр показал вторую желтую карточку защитнику Полесья Кравцу за грубую игру против Буяльского.

Окончательную точку в матче поставил Буяльский. Активный прессинг динамовцев на чужой половине поля завершился голом капитана. 3:0 – команда Шовковского взяла полноценный реванш за поражение в первом круге.

Динамо и Полесье в турнирной таблице

Динамовцы не знают горечи поражений уже в 14 матчах чемпионата. В турнирной таблице команда Шовковского на одно очко отстает от "горняков". Однако Шахтер сыграл на одну игру меньше.

Полесье после двух побед потерпело поражение. Житомирская команда ведет борьбу за еврокубки. После 25-ти сыгранных матчей "волки" занимают шестое место.

Видеообзор матча Динамо – Полесье