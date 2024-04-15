Тяжелые победы Шахтера и Динамо, пробуждение Полесья: турнирная таблица УПЛ после 24 тура

Гранды украинского футбола одержали минимальные тяжелые победы на выезде, тогда как все их преследователи оступились. Рассказываем обо всем самом интересном в чемпионате Украины за шесть туров до финиша.

В чемпионате Украины 2023-2024 отыграли 24-ый тур. Он растянулся на три игровых дня и подарил гораздо меньше голов по сравнению с двумя прошлыми турами, пишет 24 канал.

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Больше одного не забивали

В восьми матчах тура команды забили всего 11 голов, то есть в среднем 1,38 мяча за матч. Ни один из клубов не смог оформить больше одного мяча, но и нулевых ничьих не было. Все результаты тура следующие:

Оболонь – Минай 1:1

Александрия – Динамо 0:1

Рух – Кривбасс 1:1

Ворскла – Шахтер 0:1

Заря – Черноморец 1:0

Полесье – Колос 1:0

ЛНЗ – Верес 1:0

Металлист 1925 – Днепр-1 1:1

Основные моменты 24 тура

Шахтер не останавливает победное шествие в 2024 году. "Горняки" не без проблем одолели на выезде Ворсклу в матче-репетиции финала Кубка Украины. Доигрывала команда Пушича в меньшинстве из-за удаления Зубкова.

Динамо тоже не без проблем одержало минимальную победу на поле Александрии. Подопечные Шовковского держатся в четырех очках отставания от "горняков".

Тем временем, Кривбасс и Днепр-1 потеряли баллы. Криворожане не удержали преимущество на поле Руха, который идет пятым. В свою очередь подопечные Максимова дали Металлисту 1925 вырвать ничью в компенсированное время.

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Осечкой борцов за еврокубки воспользовалось Полесье, которое после черной полосы на старте этого года одержало уже вторую подряд победу. Житомирцы вырвали три очка в битве с Колосом благодаря выходу Танковского и вплотную приблизились к Руху.

Продолжают отдаляться от опасной зоны ЛНЗ и Заря, тогда как команды последней шестерки побед не праздновали. В зоне вылета остаются Минай и Металлист 1925, последние отстают от переходных игр всего на один балл.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 22 16 4 2 46-18 52 2 Динамо 22 15 3 4 51-23 48 3 Кривбасс 24 14 6 4 42-24 48 4 Днепр-1 24 12 8 4 34-22 44 5 Рух 24 10 10 4 35-25 40 6 Полесье 24 11 6 7 31-23 39 7 Ворскла 24 8 6 10 23-35 30 8 Черноморец 23 9 2 12 33-32 29 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23-27 29 10 Заря 22 6 8 8 23-27 26 11 Колосс 23 5 10 8 16-19 25 12 Александрия 23 6 6 11 19-30 24 13 Верес 23 4 7 12 21-34 19 14 Оболонь 23 4 7 12 13-32 19 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24-43 18 16 Минай 23 2 9 12 16-36 15

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 8 Олег Кожушко (Кривбасс) – 8 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Эдуардо Герреро (Заря) – 7

Расписание 25 тура чемпионата Украины