Металлист 1925 – Днепр-1 1:1

Голы: Имереков, 90+4 – Гуцуляк, 19.

В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 24 тур УПЛ. В последней битве уикенда вице-чемпион прошлого сезона Днепр-1 играл против аутсайдера Металлиста 1925, пишет 24 канал.

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Днепр-1 контролировал игру

Днепряне не слишком удачно начали 2024 год, выиграв лишь дважды в шести встречах. Впрочем у харьковчан ситуация еще более досадная – 11 матчей без побед, из которых девять команда проиграла.

Не помогает Металлисту 1925 и назначение Виктора Скрипника. В игре против Днепра-1 номинальные хозяева пытались организовать контригру, однако класс соперника давал о себе знать.

Счет во встрече открыл Гуцуляк. В середине первого тайма Алексей откликнулся на проникающий пас от Сарапия, на финте убрал защитника и прошил Мозиля.

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Металлист 1925 вырвал ничью

Во втором тайме активным был Рубчинский. У Металлиста 1925 было минимум моментов, особенно подпиталась игра с выходом Гармаша. После удара Дениса кипер Днепра-1 отбил мяч в собственную перекладину. В итоге все же харьковчане смогли вырвать ничью.

После подачи углового на четвертой компенсированной минуте мяч попал в перекладину. После этого на добивании сыграл Имереков, который и вырвал ничью для Металлиста 1925.

Подопечные Максимова остались на четвертом месте и сохранили отставание от третьего Кривбасса в четыре очка. Третье место должно дать путевку в Лигу Европы. Харьковчане же остаются предпоследними в зоне вылета, отставание от Вереса и Оболони составляет один балл.