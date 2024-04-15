В чемпионате Украины 2023-2024 отыграли 24-ый тур. Он растянулся на три игровых дня и подарил гораздо меньше голов по сравнению с двумя прошлыми турами, пишет 24 канал.
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Больше одного не забивали
В восьми матчах тура команды забили всего 11 голов, то есть в среднем 1,38 мяча за матч. Ни один из клубов не смог оформить больше одного мяча, но и нулевых ничьих не было. Все результаты тура следующие:
- Оболонь – Минай 1:1
- Александрия – Динамо 0:1
- Рух – Кривбасс 1:1
- Ворскла – Шахтер 0:1
- Заря – Черноморец 1:0
- Полесье – Колос 1:0
- ЛНЗ – Верес 1:0
- Металлист 1925 – Днепр-1 1:1
Основные моменты 24 тура
Шахтер не останавливает победное шествие в 2024 году. "Горняки" не без проблем одолели на выезде Ворсклу в матче-репетиции финала Кубка Украины. Доигрывала команда Пушича в меньшинстве из-за удаления Зубкова.
Динамо тоже не без проблем одержало минимальную победу на поле Александрии. Подопечные Шовковского держатся в четырех очках отставания от "горняков".
Тем временем, Кривбасс и Днепр-1 потеряли баллы. Криворожане не удержали преимущество на поле Руха, который идет пятым. В свою очередь подопечные Максимова дали Металлисту 1925 вырвать ничью в компенсированное время.
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Осечкой борцов за еврокубки воспользовалось Полесье, которое после черной полосы на старте этого года одержало уже вторую подряд победу. Житомирцы вырвали три очка в битве с Колосом благодаря выходу Танковского и вплотную приблизились к Руху.
Продолжают отдаляться от опасной зоны ЛНЗ и Заря, тогда как команды последней шестерки побед не праздновали. В зоне вылета остаются Минай и Металлист 1925, последние отстают от переходных игр всего на один балл.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтёр
|22
|16
|4
|2
|46-18
|52
|2
|Динамо
|22
|15
|3
|4
|51-23
|48
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42-24
|48
|4
|Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34-22
|44
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35-25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31-23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23-35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33-32
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23-27
|29
|10
|Заря
|22
|6
|8
|8
|23-27
|26
|11
|Колосс
|23
|5
|10
|8
|16-19
|25
|12
|Александрия
|23
|6
|6
|11
|19-30
|24
|13
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21-34
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13-32
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24-43
|18
|16
|Минай
|23
|2
|9
|12
|16-36
|15
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 8
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 8
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
- Эдуардо Герреро (Заря) – 7
Расписание 25 тура чемпионата Украины
- 20 апреля (суббота), 15:30. Черноморец – Кривбасс
- 20 апреля (суббота), 18:00. Ворскла – Колос
- 21 апреля (воскресенье), 13:00. Верес – Днепр-1
- 21 апреля (воскресенье), 15:30. Александрия – ЛНЗ
- 21 апреля (воскресенье), 18:00. Динамо – Полесье
- 22 апреля (понедельник), 13:00. Минай – Рух
- 22 апреля (понедельник), 15:30. Металлист 1925 – Оболонь
- 22 апреля (понедельник), 18:00. Шахтер – Заря