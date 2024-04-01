Разгромы от Динамо и Шахтера, продолжение кризиса Полесья: турнирная таблица УПЛ после 22 тура

1 апреля 2024, 22:10
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Пятерка лидеров чемпионата Украины почти без проблем выиграли свои матчи и еще больше закрепили свои еврокубковые амбиции. Зато Полесье, Колос и Металлист 1925 продолжают свои черные полосы.

После паузы на матчи сборных возобновился розыгрыш чемпионата Украины 2023-2024. УПЛ входит в решающую стадию розыгрыша, где и будут решаться вопросы относительно чемпионства, путевок в еврокубки и вылета в Первую лигу, пишет 24 канал.

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Много голов

В восьми матчах тура команды забили 26 голов, то есть в среднем аж 3,23 мяча за матч. Показатель довольно высокий как для УПЛ, сразу в пяти играх было забито 3+ голов. Все результаты тура следующие:

  • Оболонь – Шахтер 0:3
  • Полесье – Черноморец 1:4
  • Верес – Кривбасс 0:2
  • Минай – Александрия 2:2
  • Заря – Металлист 1925 2:1
  • Ворскла – Динамо 1:5
  • Колос – Днепр-1 0:2
  • Рух – ЛНЗ 1:0

Основные моменты 22 тура

Вся когорта лидеров синхронно выиграла свои встречи. Особенно убедительными были виктории Динамо и Шахтера, которые разгромили своих "зелено-белых" оппонентов.

Львовский Рух вырвал победу у ЛНЗ, которая стала для него четвертой кряду. Команда Пономарева еще больше нарастила отрыв от Полесья. Житомирцы продолжают свое крутое пике, разгромно уступив дома Черноморцу.

Как и Полесье, уже четвертое подряд поражение потерпел Колос. Клуб из Ковалевки стал ближе к зоне переходных матчей. Впрочем Оболонь, Верес и Металлист 1925 сами не спешат набирать очки.

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Харьковчан переиграла Заря, которая еще больше оторвалась от опасной зоны. Металлист 1925 не знает вкуса побед уже аж десять матчей, причем в них команда взяла лишь одно очко.

Еще немного приблизился к спасению Минай. Подопечные Любеновича дали бой Александрии и теперь закарпатцев от зоны переходных игр отделяет всего два балла.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтёр 20 14 4 2 42-17 46
2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 46
3 Днепр-1 22 12 6 4 31-19 42
4 Динамо 19 13 2 4 46-22 41
5 Рух 22 10 9 3 33-21 39
6 Полесье 22 9 6 7 27-21 33
7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 29
8 Черноморец 21 8 2 11 30-29 26
9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 25
10 Колосс 21 5 9 7 15-17 24
11 Александрия 21 6 6 9 17-26 24
12 Заря 19 5 7 7 20-22 22
13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 18
14 Вереск 21 3 7 11 18-33 16
15 Металлист 1925 22 4 4 14 22-41 16
16 Минай 21 2 8 11 13-22 14

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

  • Динамо – Верес (5 тур)
  • Заря – Динамо (6 тур)
  • Заря – Шахтер (10 тур)
  • Черноморец – Шахтер (12 тур)
  • Александрия – Оболонь (15 тур)
  • Колос – Заря (15 тур)
  • Минай – Динамо (16 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 11
  2. Александр Филиппов (Днепр-1) – 8
  3. Виталий Буяльский (Динамо) – 7
  4. Эдуардо Герреро (Заря) – 7
  5. Олег Кожушко (Кривбасс) – 7
  6. Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
  7. Илья Квасница (Рух) – 6
  8. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 6
  9. Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6
  10. Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 23 тура чемпионата Украины

  • 6 апреля (суббота), 15:30. Верес – Оболонь
  • 7 апреля (воскресенье), 13:00. Черноморец – Александрия
  • 7 апреля (воскресенье), 15:30. Колос – Металлист 1925
  • 7 апреля (воскресенье), 18:00. Шахтер – Рух
  • 8 апреля (понедельник), 13:00. Минай – Полесье
  • 8 апреля (понедельник), 15:30. Динамо – ЛНЗ
  • 8 апреля (понедельник), 18:00. Кривбасс – Ворскла
  • 9 апреля (вторник), 13:00. Днепр-1 – Заря
Автор: Анатолій Дерека