Кривбасс – Колос 1:0

Гол: Бизимана, 90+5

В первом круге подопечные Юрия Вернидуба нанесли сокрушительное поражение Колосу, забив три "сухих" мяча. Поэтому в ответном матче ковалевцы надеялись получить реванш, пишет 24 Канал.

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Вымученная победа Кривбасса

В первом тайме игра преимущественно шла в центре поля. Соперники не радовали яркими моментами. За 45 минут игрового времени ни одна из команд не нанесла хотя бы один удар в створ ворот.

Во втором тайме Юрий Вернидуб попытался оживить игру заменами. Однако это принесло противоположный эффект. Инициативу перехватили гости.

В составе Кривбасса выделялся Дибанго. Камерунский легионер регулярно донимал своих оппонентов на левом фланге.

Принести победу своей команде имел возможность Олег Кожушко. Нападающий выбежал на свидание с голкипером, но тоже пробил мимо рамки ворот. И все же хозяева добились своего. На 5-й компенсированной минуте Бизимана забил победный гол.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Кривбасса со счетом 1:0.

Кривбасс догнал по очкам донецкий Шахтер. У команды Вернидуба и "горняков" по 43 балла.

Колос остался на 9-й строчке таблицы. Ковалевцы набрали 24 очка в 20 матчах.

Видеообзор матча Кривбасс – Колос