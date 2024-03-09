Кривбасс – Оболонь 1:0

Гол: Кузык, 77

Команда Юрия Вернидуба в прошлом туре потерпела болезненное поражение от Шахтера (2:5). Однако криворожане не отказались от борьбы за один из комплектов наград, пишет 24 Канал.

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Кривбасс оправился от сокрушительного поражения

Киевская Оболонь славится слаженной игрой в защите. Не стал исключением и отчетный поединок. Все попытки хозяев отрыть счет во встрече разрушались на подступах к штрафной площадке.

Кривбасс все же достиг своего в середине второго тайма. Слаломный проход португальца Бандейры завершился пасом на Дениса Кузыка. Полузащитник в мгновение ока оценил ситуацию и пробил в дальний угол ворот. Кичак был бессилен помочь своей команде.

В конце встречи игрок молодежной сборной Украины Краснопир имел возможность сравнять счет, но Клищук отвел угрозу.

В итоге Кривбасс одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Команда Юрия Вернидуба по очкам сравнялась с Шахтером. Теперь у обоих конкурентов по 40 баллов, но у "горняков" две игры в запасе.

Оболонь продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. Лишь два балла отдаляют "пивоваров" от прямого вылета. Поэтому команде Валерия Иващенко необходимо срочно набирать очки.

Видеообзор матча Кривбасс – Оболонь