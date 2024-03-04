Шахтер разгромил Кривбасс, очередная победа Динамо: как выглядит таблица УПЛ после 19 тура
Гранды украинского футбола провели уикенд без потери очков, а вот Полесье продолжает неудачную серию. Зато Минай отпраздновал первую победу в сезоне. Рассказываем о самых интересных моментах 19 тура УПЛ.
В УПЛ состоялся уже второй тур весенней части сезона 2023-2024. 19-ый матчдэй подарил фанатам не так много голов, а сенсаций было еще меньше, пишет 24 канал.
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Почти все голы – в матче лидеров
В восьми матчах тура команды забили 16 голов, то есть в среднем два мяча за матч. Это не очень высокий показатель, особенно с учетом того, что почти половина этих голов была забита в одной игре. Все результаты тура следующие:
- Полесье – ЛНЗ 0:1
- Минай – Металлист 1925 2:0
- Динамо – Черноморец 1:0
- Ворскла – Верес 2:1
- Колос – Рух 0:1
- Оболонь – Днепр-1 0:1
- Александрия – Заря 0:0
- Шахтер – Кривбасс 5:2
Основные моменты 19 тура
Главной игрой тура стал матч между Шахтером и Кривбассом, который оправдал свой статус не только по накалу, а и по количеству голов. Шахтер перестрелял неожиданного претендента на чемпионство и после зачисления технической победы над Александрией обошел в турнирной таблице.
По потерянным очкам Шахтер делит первое место с Динамо. Киевляне одержали уже шестую победу в УПЛ подряд, минимально одолев Черноморец. По сравнению с конкурентами "бело-синие" имеют три матча в запасе, а "горняки" – два.
Фактическим лидером УПЛ стал Днепр-1, который сумел одолеть на выезде Оболонь. А вот Полесье продолжает валиться. После четырех ничьих подряд житомирцы уступили ЛНЗ и подпустили Рух к себе на расстояние трех баллов. Место "волков" в еврокубках остается под вопросом.
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Главной новостью из низов таблицы стала первая победа Миная в этом сезоне. Закарпатцы неожиданно одолели Металлист 1925, который уже проигрывает семь встреч кряду.
Верес также не смог взять очки в игре с Ворсклой, для ровенчан это третье поражение кряду. А вот Заря и Александрия расписали ничью и сохранили свои места вне зоны переходных игр.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|19
|11
|5
|3
|28-17
|38
|2
|Шахтер
|17
|11
|4
|2
|34-15
|37
|3
|Кривбасс
|19
|11
|4
|4
|36-22
|37
|4
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38-20
|34
|5
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25-14
|33
|6
|Движение
|19
|7
|9
|3
|27-20
|30
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20-27
|26
|8
|Колосс
|18
|5
|9
|4
|13-11
|24
|9
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26-26
|23
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18-21
|23
|11
|Александрия
|18
|4
|5
|9
|19-23
|17
|12
|Заря
|16
|3
|7
|6
|16-19
|16
|13
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11-24
|15
|14
|Металлист 1925
|19
|4
|3
|12
|19-34
|15
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16-30
|12
|16
|Минай
|17
|1
|7
|9
|9-25
|10
Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:
- Динамо – Верес (5 тур)
- Заря – Динамо (6 тур)
- Заря – Шахтер (10 тур)
- Черноморец – Шахтер (12 тур)
- Александрия – Оболонь (15 тур)
- Колос – Заря (15 тур)
- Минай – Динамо (16 тур)
- ЛНЗ – Минай (17 тур)
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 9
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 7
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 7
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 7
- Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
Расписание 20 тура чемпионата Украины
- 7 марта (четверг), 15:30. Заря – Минай
- 7 марта (четверг), 18:00. Верес – Динамо
- 8 марта (пятница), 13:00. Днепр-1 – Рух
- 8 марта (пятница), 15:30. Металлист 1925 – ЛНЗ
- 8 марта (пятница), 18:00. Шахтер – Колос
- 9 марта (суббота), 13:00. Черноморец – Ворскла
- 9 марта (суббота), 15:30. Полесье – Александрия
- 9 марта (суббота), 18:00. Кривбасс – Оболонь