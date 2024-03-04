Шахтер разгромил Кривбасс, очередная победа Динамо: как выглядит таблица УПЛ после 19 тура

Гранды украинского футбола провели уикенд без потери очков, а вот Полесье продолжает неудачную серию. Зато Минай отпраздновал первую победу в сезоне. Рассказываем о самых интересных моментах 19 тура УПЛ.

В УПЛ состоялся уже второй тур весенней части сезона 2023-2024. 19-ый матчдэй подарил фанатам не так много голов, а сенсаций было еще меньше, пишет 24 канал.

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Почти все голы – в матче лидеров

В восьми матчах тура команды забили 16 голов, то есть в среднем два мяча за матч. Это не очень высокий показатель, особенно с учетом того, что почти половина этих голов была забита в одной игре. Все результаты тура следующие:

Полесье – ЛНЗ 0:1

​​Минай – Металлист 1925 2:0

Динамо – Черноморец 1:0

Ворскла – Верес 2:1

Колос – Рух 0:1

Оболонь – Днепр-1 0:1

Александрия – Заря 0:0

Шахтер – Кривбасс 5:2

Основные моменты 19 тура

Главной игрой тура стал матч между Шахтером и Кривбассом, который оправдал свой статус не только по накалу, а и по количеству голов. Шахтер перестрелял неожиданного претендента на чемпионство и после зачисления технической победы над Александрией обошел в турнирной таблице.

По потерянным очкам Шахтер делит первое место с Динамо. Киевляне одержали уже шестую победу в УПЛ подряд, минимально одолев Черноморец. По сравнению с конкурентами "бело-синие" имеют три матча в запасе, а "горняки" – два.

Фактическим лидером УПЛ стал Днепр-1, который сумел одолеть на выезде Оболонь. А вот Полесье продолжает валиться. После четырех ничьих подряд житомирцы уступили ЛНЗ и подпустили Рух к себе на расстояние трех баллов. Место "волков" в еврокубках остается под вопросом.

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Главной новостью из низов таблицы стала первая победа Миная в этом сезоне. Закарпатцы неожиданно одолели Металлист 1925, который уже проигрывает семь встреч кряду.

Верес также не смог взять очки в игре с Ворсклой, для ровенчан это третье поражение кряду. А вот Заря и Александрия расписали ничью и сохранили свои места вне зоны переходных игр.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 19 11 5 3 28-17 38 2 Шахтер 17 11 4 2 34-15 37 3 Кривбасс 19 11 4 4 36-22 37 4 Динамо 16 11 1 4 38-20 34 5 Полесье 19 9 6 4 25-14 33 6 Движение 19 7 9 3 27-20 30 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 26 8 Колосс 18 5 9 4 13-11 24 9 Черноморец 18 7 2 9 26-26 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 23 11 Александрия 18 4 5 9 19-23 17 12 Заря 16 3 7 6 16-19 16 13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 15 14 Металлист 1925 19 4 3 12 19-34 15 15 Верес 18 2 6 10 16-30 12 16 Минай 17 1 7 9 9-25 10

Перечень всех перенесенных матчей из осенней части сезона:

Динамо – Верес (5 тур)

Заря – Динамо (6 тур)

Заря – Шахтер (10 тур)

Черноморец – Шахтер (12 тур)

Александрия – Оболонь (15 тур)

Колос – Заря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 9 Виталий Буяльский (Динамо) – 7 Александр Филиппов (Днепр-1) – 7 Олег Кожушко (Кривбасс) – 7 Андрей Штогрин (Черноморец) – 7 Дмитрий Крыськив (Шахтер) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6

Расписание 20 тура чемпионата Украины