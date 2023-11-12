Поражение Шахтера, успех Динамо без Луческу и кризис Зари: итоги 14 тура и турнирная таблица УПЛ

Подопечные Пушича неприятно удивили после победы над Барселоной, в то время как киевляне удачно начали во главе с Александром Шовковским. Вашему вниманию – главные моменты последнего тура чемпионата Украины!

Три центральных матча

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 завершилось 14 тур. Уикенд получился ярким, ведь сразу три встречи претендовали на статус центральной, пишет 24 канал.

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В восьми матчах команды забили 21 гол, то есть в среднем 2,63 мяча за матч. Это неплохой показатель как для УПЛ, хотя нередко бывало больше. Зато ни одна из игр не завершилась нулевой ничьей. Все результаты тура следующие:

Колос – Минай 2:0

Оболонь – Ворскла 0:1

Полесье – Металлист 1925 2:1

Александрия – Верес 1:0

Кривбасс – Динамо 0:2

Заря – ЛНЗ 1:2

Черноморец – Рух 2:3

Шахтер – Днепр-1 1:3

Основные моменты 14 тура

Главным матчем тура следует назвать битву чемпиона и вицечемпиона, завершившуюся в пользу вторых. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером и возглавил турнирную таблицу. Для днепрян это уже восьмая победа в 10 матчах УПЛ во главе с Юрием Максимовым.

Дебютную победу в этом сезоне отпраздновал Александр Шовковский, возглавивший Динамо после ухода Мирчи Луческу. Киевляне одолели на выезде непростой Кривбасс и поднялись на четвертое место по потерянным очкам.

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Полесье не отстало от лидера, обыграв дома Металлист 1925 года. Житомирцы теперь вторые, ведь обошли Кривбасс. А вот Черноморец отвалился от группы лидеров, куда примкнуло движение. Львовяне одержали яркую победу в Одессе.

Первой победы за три месяца добилась Александрия. Подопечные Руслана Ротаня минимально одолели Верес, но это не позволило им покинуть зону переходных матчей.

А вот Заря продолжает падение. Уже без Валерия Кривенцова луганчане не справились с ЛНЗ и остались на 14 месте. Также приблизилась к опасной зоне Оболони, которая не может выиграть уже четыре матча.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 14 9 3 2 19-11 30 2 Полесье 14 9 2 3 22-10 29 3 Кривбасс 14 8 3 3 26-14 27 4 Шахтер 12 7 3 2 22-13 24 5 Рух 14 6 6 2 24-16 24 6 Колос 14 4 8 2 11-19 20 7 Черноморец 13 6 1 6 21-16 19 8 Динамо 11 6 1 4 25-16 19 9 Ворскла 14 5 3 6 15-23 18 10 ЛНЗ 14 4 4 6 14-17 16 11 Металлист 1925 13 4 3 6 12-15 15 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 13 13 Александрия 14 3 4 7 8-18 13 14 Заря 12 2 4 6 13-17 10 15 Верес 13 1 5 7 10-20 8 16 Минай 14 0 6 8 6-23 6

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Олег Кожушко (Кривбасс) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Илья Квасниця (Рух) – 5 Юрий Климчук (Рух) – 5 Андрей Штогрин (Черноморец) – 5 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5

Расписание 15 тура чемпионата Украины