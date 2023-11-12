Черноморец – Рух – 2:3

Гол: Дидык (29, автогол), Бадибанга (58) – Пастух (9), Таллес (71, пенальти), Плюман (87).

В рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в Одессе состоялся поединок, в котором Черноморец на своем домашнем стадионе принимал львовский Рух. Обе команды были намерены взять максимальное количество очков, поэтому не удивительно, что встреча получилась богатой на забитые мячи.

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Львовяне одержали волевую победу

Рух первым открыл счет на 9-й минуте благодаря голу Евгения Пастуха, однако впоследствии "моряки" вырвались вперед: сначала Роман Дидык забил в свои ворота, а затем Зиги Бадибанга второй раз заставил Герету доставать мяч из сетки.

Ключевым эпизодом стало извлечение словенского защитника хозяев Луки Гучека. После этого Рух забил еще дважды: Таллес реализовал пенальти, а Плюман поставил финальную точку за три минуты до конца основного времени.

Стоит отметить. Для Черноморца это первое домашнее поражение в сезоне, одесситы занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У Руха 24 балла и пятая строчка в чемпионате.

Видеообзор матча Черноморец – Рух