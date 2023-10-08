Кривбасс первый, Полесье обошло Шахтер: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 10 тура

8 октября 2023, 23:47
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Динамо затормозило свой прорыв в таблице из-за поражения в Житомире, что позволило догнать себя Днепру-1 Вашему вниманию – самые интересные моменты последнего тура чемпионата Украины по футболу.

Очень нерезультативный тур

В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 10 тур. Уик-энд получился неполным, ведь встречу между Шахтером и Зарей перенесли из-за участия команд в еврокубках, пишет 24 канал.

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В семи матчах тура было забито всего 9 голов. Это в среднем 1,28 мяча за игру, что является ужасающим показателем. При этом более половины этих голов подарил матч в Житомире. Результаты тура выглядят так:

  • Полесье – Динамо 3:2
  • Днепр-1 – Верес 2:0
  • ЛНЗ – Александрия 0:0
  • Колос – Ворскла 0:0
  • Оболонь – Металлист 1925 1:0
  • Рух – Минай 0:0
  • Кривбасс – Черноморец 1:0

Основные моменты 10 тура

Главная сенсация уикенда – второе поражение Динамо в этом сезоне. Команда Мирчи Луческу лидировала в игре с Полесьем 2:1, но у большинства умудрилась пропустить дважды (2:3). Это позволило житомирской команде на день возглавить УПЛ.

Впрочем, на паузу команда Калитвинцева пойдет второй. В воскресенье Кривбасс смог переиграть Черноморец благодаря пенальти, что позволило обойти Полесье и Шахтер. Дончане пока остаются третьими.

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Третью победу подряд одержал Днепр-1 под руководством Юрия Максимова. Спортклуб обыграл дома Верес благодаря мячу Филиппова и курьезному автоголу Волченко.

Сразу три встречи завершились нулевой ничьей. Особенно показательна игра Колоса, который не смог переиграть Ворсклу и уже в третий раз расписывает безголевую мировую.

А вот Оболонь смогла победить Металлист 1925 и одержать вторую подряд победу. Это позволило команде Иващенко покинуть зону переходных матчей.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Кривбасс 10 6 2 2 19-10 20
2 Полесье 10 6 1 3 15-8 19
3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 18
4 Рух 9 4 4 1 14-8 16
5 Черноморец 10 5 1 5 15-11 16
6 Динамо 7 5 0 2 22-13 15
7 Днепр-1 8 4 3 1 9-5 15
8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 13
9 Колос 10 2 6 2 6-7 12
10 Оболонь 10 3 3 4 6-10 12
11 Металлист 1925 9 3 2 4 6-7 11
12 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 9
13 Александрия 10 2 3 5 7-16 9
14 Заря 8 1 3 4 6-10 6
15 Верес 9 1 3 5 6-12 6
16 Минай 10 0 4 6 6-18 4

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Виталий Буяльский (Динамо) – 6
  2. Владислав Ванат (Динамо) – 4
  3. Юрий Климчук (Рух) – 4
  4. Максим Задерака (Кривбасс) – 4
  5. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4

Расписание 11 тура чемпионата Украины

  • 20 октября (пятница), 17:00. Оболонь – Заря
  • 20 октября (пятница), 19:00. Металлист 1925 – Кривбасс
  • 21 октября (суббота), 15:00. Черноморец – Минай
  • 21 октября (суббота), 17:00. Шахтер – ЛНЗ
  • 21 октября (суббота), 19:00. Александрия – Колос
  • 22 октября (воскресенье), 13:00. Верес – Рух
  • 22 октября (воскресенье), 15:00. Ворскла – Полесье
  • 22 октября (воскресенье), 17:00. Динамо – Днепр-1
Автор: Анатолій Дерека