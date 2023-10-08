Кривбасс первый, Полесье обошло Шахтер: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 10 тура

Динамо затормозило свой прорыв в таблице из-за поражения в Житомире, что позволило догнать себя Днепру-1 Вашему вниманию – самые интересные моменты последнего тура чемпионата Украины по футболу.

Очень нерезультативный тур

В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 10 тур. Уик-энд получился неполным, ведь встречу между Шахтером и Зарей перенесли из-за участия команд в еврокубках, пишет 24 канал.

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В семи матчах тура было забито всего 9 голов. Это в среднем 1,28 мяча за игру, что является ужасающим показателем. При этом более половины этих голов подарил матч в Житомире. Результаты тура выглядят так:

Полесье – Динамо 3:2

Днепр-1 – Верес 2:0

ЛНЗ – Александрия 0:0

Колос – Ворскла 0:0

Оболонь – Металлист 1925 1:0

Рух – Минай 0:0

Кривбасс – Черноморец 1:0

Основные моменты 10 тура

Главная сенсация уикенда – второе поражение Динамо в этом сезоне. Команда Мирчи Луческу лидировала в игре с Полесьем 2:1, но у большинства умудрилась пропустить дважды (2:3). Это позволило житомирской команде на день возглавить УПЛ.

Впрочем, на паузу команда Калитвинцева пойдет второй. В воскресенье Кривбасс смог переиграть Черноморец благодаря пенальти, что позволило обойти Полесье и Шахтер. Дончане пока остаются третьими.

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Третью победу подряд одержал Днепр-1 под руководством Юрия Максимова. Спортклуб обыграл дома Верес благодаря мячу Филиппова и курьезному автоголу Волченко.

Сразу три встречи завершились нулевой ничьей. Особенно показательна игра Колоса, который не смог переиграть Ворсклу и уже в третий раз расписывает безголевую мировую.

А вот Оболонь смогла победить Металлист 1925 и одержать вторую подряд победу. Это позволило команде Иващенко покинуть зону переходных матчей.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 10 6 2 2 19-10 20 2 Полесье 10 6 1 3 15-8 19 3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 18 4 Рух 9 4 4 1 14-8 16 5 Черноморец 10 5 1 5 15-11 16 6 Динамо 7 5 0 2 22-13 15 7 Днепр-1 8 4 3 1 9-5 15 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 13 9 Колос 10 2 6 2 6-7 12 10 Оболонь 10 3 3 4 6-10 12 11 Металлист 1925 9 3 2 4 6-7 11 12 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 9 13 Александрия 10 2 3 5 7-16 9 14 Заря 8 1 3 4 6-10 6 15 Верес 9 1 3 5 6-12 6 16 Минай 10 0 4 6 6-18 4

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Юрий Климчук (Рух) – 4 Максим Задерака (Кривбасс) – 4 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4

Расписание 11 тура чемпионата Украины