Кривбасс – Черноморец 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен)

В чемпионате Украины подошла к завершению основная часть 10-го тура, пишет 24 канал. Только матч Шахтера с Зарей перенесен на более поздний срок из-за участия команд в еврокубках.

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В последней встрече уикенда Кривбасс принимал Черноморец, который полторы недели назад выбил криворожцев из Кубка. Команда Вернидуба намеревалась не только взять реванш, но и уйти на перерыв на первом месте в таблице.

Однако и Черноморец мог возглавить УПЛ, если бы победил Кривбасс. Игра проходила без явного преимущества одной из команд, но в начале второго тайма судьба улыбнулась хозяевам.

Йон Шпорн в собственной площадке сбил Дениса Кузика и пенальти уверенно исполнил Приходько. Одесситы прилагали усилия для восстановления паритета, но Кривбассу удалось удержать минимальную победу.

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Таким образом подопечные Вернидуба обходят Шахтер и Полесье и поднимаются на первое место в чемпионате Украины. В свою очередь Черноморец опустился на пятую строчку, но расстояние от Кривбасса небольшое – всего 4 очка.