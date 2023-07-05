УПЛ опубликовала календарь чемпионата Украины на сезон 2023-2024: когда будут играть Шахтер и Динамо
Источник:сайт УПЛ
Уже известно расписание туров на новый чемпионат по футболу. Турнир начнется в конце июля и завершится в мае следующего года.
В начале июня подошел к завершению чемпионат Украины 2022-2023, впервые прошедший во время действия военного положения. Чемпионом стал Шахтер, опередивший Днепр-1 на пять очков.
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Тем временем уже 29 июля стартует новый сезон. УПЛ опубликовала календарь матчей на кампанию 2023-2024. Двое новичков чемпионата из трех начнут турнир дома.
ЛНО примет Черноморец, а Оболонь сыграет с Колосом. Полесье поедет в гости к Вересу. Что же касается чемпиона, то Шахтер стартует с игры против Металлиста 1925, как и год назад.
Расписание 1 тура УПЛ:
- Металлист 1925 – Шахтер
- Ворскла – Днепр-1
- Александрия – Кривбасс
- Рух – Заря
- Динамо – Минай
- ЛНЗ – Черноморец
- Оболонь – Колос
- Верес – Полесье
Первый матч между грандами состоится в 6 туре (базовая дата – 2 сентября), когда Заря примет Динамо. Что касается Классического дерби, то они должны состояться в 13 и 28 турах. Ориентировочные даты – 4 ноября и 11 мая.
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Матчи между командами топ-4:
- 6 тур (2 сентября). Заря – Динамо
- 8-й тур (23 сентября). Заря – Днепр-1
- 10 тур (7 октября). Заря – Шахтер
- 11 тур (21 октября). Динамо – Днепр-1
- 13 тур (4 ноября). Динамо – Шахтер
- 14 тур (11 ноября). Шахтер – Днепр-1
- 21 тур (16 марта). Динамо – Заря
- 23 тур (6 апреля). Днепр-1 – Заря
- 25 тур (20 апреля). Шахтер – Заря
- 26 тур (27 апреля). Днепр-1 – Динамо
- 28 тур (11 мая). Шахтер – Динамо
- 29 тур (18 мая). Днепр-1 – Шахтер
Стоит также отметить сложный календарь Шахтера на финише сезона. Подопечные Патрика ван Леувена в последних шести турах будут играть против Зари (д), ЛНЗ (г), Черноморца (д), Динамо (д), Днепра-1 (г) и Полесья (г).
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Всего же в 2023 году должно состояться 17 туров из 30-ти. Последний тур в этом году пройдет 8-10 декабря. Возобновление сезона запланировано на 24 февраля 2024 года, а финиш – на 25 мая того же года. Полное расписание матчей доступно на сайте УПЛ.
Напомним, пять команд этого года представят Украину в еврокубках. Шахтер и Днепр-1 будут играть в Лиге чемпионов, Заря будет стартовать в Лиге Европы, а Динамо и Ворскла станут участниками Лиги конференций.