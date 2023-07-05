УПЛ опубликовала календарь чемпионата Украины на сезон 2023-2024: когда будут играть Шахтер и Динамо

Уже известно расписание туров на новый чемпионат по футболу. Турнир начнется в конце июля и завершится в мае следующего года.

В начале июня подошел к завершению чемпионат Украины 2022-2023, впервые прошедший во время действия военного положения. Чемпионом стал Шахтер, опередивший Днепр-1 на пять очков.

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Тем временем уже 29 июля стартует новый сезон. УПЛ опубликовала календарь матчей на кампанию 2023-2024. Двое новичков чемпионата из трех начнут турнир дома.

ЛНО примет Черноморец, а Оболонь сыграет с Колосом. Полесье поедет в гости к Вересу. Что же касается чемпиона, то Шахтер стартует с игры против Металлиста 1925, как и год назад.

Расписание 1 тура УПЛ:

Металлист 1925 – Шахтер

Ворскла – Днепр-1

Александрия – Кривбасс

Рух – Заря

Динамо – Минай

ЛНЗ – Черноморец

Оболонь – Колос

Верес – Полесье

Первый матч между грандами состоится в 6 туре (базовая дата – 2 сентября), когда Заря примет Динамо. Что касается Классического дерби, то они должны состояться в 13 и 28 турах. Ориентировочные даты – 4 ноября и 11 мая.

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Матчи между командами топ-4:

6 тур (2 сентября). Заря – Динамо

Заря – Динамо 8-й тур (23 сентября). Заря – Днепр-1

Заря – Днепр-1 10 тур (7 октября). Заря – Шахтер

Заря – Шахтер 11 тур (21 октября). Динамо – Днепр-1

Динамо – Днепр-1 13 тур (4 ноября). Динамо – Шахтер

Динамо – Шахтер 14 тур (11 ноября). Шахтер – Днепр-1

Шахтер – Днепр-1 21 тур (16 марта). Динамо – Заря

Динамо – Заря 23 тур (6 апреля). Днепр-1 – Заря

Днепр-1 – Заря 25 тур (20 апреля). Шахтер – Заря

Шахтер – Заря 26 тур (27 апреля). Днепр-1 – Динамо

Днепр-1 – Динамо 28 тур (11 мая). Шахтер – Динамо

Шахтер – Динамо 29 тур (18 мая). Днепр-1 – Шахтер

Стоит также отметить сложный календарь Шахтера на финише сезона. Подопечные Патрика ван Леувена в последних шести турах будут играть против Зари (д), ЛНЗ (г), Черноморца (д), Динамо (д), Днепра-1 (г) и Полесья (г).

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Всего же в 2023 году должно состояться 17 туров из 30-ти. Последний тур в этом году пройдет 8-10 декабря. Возобновление сезона запланировано на 24 февраля 2024 года, а финиш – на 25 мая того же года. Полное расписание матчей доступно на сайте УПЛ.

Напомним, пять команд этого года представят Украину в еврокубках. Шахтер и Днепр-1 будут играть в Лиге чемпионов, Заря будет стартовать в Лиге Европы, а Динамо и Ворскла станут участниками Лиги конференций.