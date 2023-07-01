Первую часть сезона-2023/2024 "бело-синие" могут проводить свои домашние матчи в Одессе, а базироваться на тренировочной базе местного Черноморца.

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Новые варианты от киевлян

В то же время со страной, где Динамо будет проводить свои домашние поединки в еврокубках, еще определяется. Киевляне рассматривают сразу два государства – Молдову и Румынию. Приоритет столичного клуба – Кишинев, но все зависит от того, пробьются ли местные команды в еврокубки.

Команда Мирчи Луческу сыграет в следующем сезоне в Лиге конференций.

Напомним, что в прошлом сезоне киевский клуб проводил свои домашние матчи на евроарене в соседней Польше. Динамо не смогло обыграть португальскую Бенфику в раунде плей-офф, поэтому клуб продолжил свои выступления в групповом раунде Лиги Европы. Однако там киевляне заняли последнее 4 место группы, набрав всего 1 балл, хотя группа не была сверхсложной (АЭК Ларнака, Ренна и Фенербахче).