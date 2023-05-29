Шахтер – чемпион, а других ожидают главные бои: турнирная таблица УПЛ и топ-интриги на финише

29 мая 2023, 21:35
Читати новину українською

Накал страстей в чемпионате Украины достиг пика за тур до финиша. У каждого из матчей последнего тура будет турнирная интрига, поэтому битва за еврокубки и выживание ожидается жаркой.

В чемпионате Украины подошел к завершению 29 тур УПЛ. По его итогам уже стал известен чемпион, пишет 24 канал. Золото досталось Шахтеру, который в очном сражении с Днепром-1 торжествовал с разгромленным счетом (3:0).

По теме Шахтер – чемпион Украины: "горняки" уничтожили Днепр-1 в матче с пятью изъятиями - видео

Во всех поединках 29 тура был забит 21 гол. Это средняя результативность по турниру – 2,6 гола за игру. Все результаты предпоследнего тура УПЛ выглядят следующим образом:

  • Шахтер – Днепр-1 3:0
  • Александрия – Заря 0:2
  • Динамо – Верес 3:0
  • Ворскла – Колос 2:0
  • Металлист – Минай 1:2
  • Львов – Ингулец 0:2
  • Черноморец – Рух 1:3
  • Металлист 1925 – Кривбасс 0:2

Основные моменты 29 тура

Параллельно с определившимся чемпионом была восстановлена интрига в борьбе за второе место в Лиге чемпионов. Заря переиграла Александрию и догнала Днепр-1.

Сама же Александрия своим поражением поставила под вопрос участие в еврокубках в следующем сезоне. Ворскла и Кривбасс одержали комфортные победы над середняками и приблизились к команде Ротаня.

Стоит знать Кто сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024 и какие шансы у украинского клуба пробиться напрямую.

Также определилась вторая команда, которая прямо вылетит в Первую лигу. Следом за Львовом понижение в классе получает Металлист, весной проигравший 10 из 14 встреч.

В то же время битва за непопадание в переходные матчи отложена на последний тур. Победы Руха, Миная и Ингульца в сочетании с поражениями конкурентов оставляют в этой борьбе семь команд.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 72
2 Днепр-1 29 20 4 5 60-27 64
3 Заря 29 20 4 5 61-31 64
4 Динамо 29 18 5 6 50-24 59
5 Александрия 29 10 13 6 42-39 43
6 Ворскла 29 12 6 11 36-36 42
7 Кривбасс 29 12 5 12 26-29 41
8 Минай 29 8 9 12 22-30 33
9 Колос 29 9 6 14 22-36 33
10 Черноморец 29 8 8 13 32-40 32
11 Металлист 1925 29 6 13 10 22-41 31
12 Рух 29 7 10 12 31-37 31
13 Ингулец 29 8 7 14 22-33 31
14 Верес 29 7 7 15 34-45 28
15 Металлист 29 5 7 17 27-55 22
16 Львов 29 3 4 22 18-51 13

Расписание матчей 30 тура УПЛ:

  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Ворскла – Шахтер
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Днепр-1 – Кривбасс
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Минай – Заря
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Рух – Александрия
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Металлист 1925 – Динамо
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Верес – Ингулец
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Металлист – Черноморец
  • 4 июня (воскресенье), 15:00. Колос – Львов

Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Артем Довбык (Днепр-1) 24
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 12
  3. Владислав Ванат (Динамо) 12
  4. Таулян Сефери (Ворскла) – 12
  5. Назарий Русин (Заря) – 11

Главные интриги последнего тура

Лиига чемпионов. Днепр-1 имеет поровну баллов с Зарей, но опережает ее по результатам очных матчей (3:0, 1:2). Победа над Кривбассом даст днепрянам путевку в квалификацию ЛЧ. Если же подопечные Кучера потеряют баллы, то в случае победы над Минаем цели достигнет Заря.

Читайте также Герой Азовстали, освобожденный из плена России, открыл матч Динамо: трогательное видео

Лига конференций. Александрия опережает Ворсклу на один балл и Кривбасс – на два. Впрочем, последние двое будут играть против грандов, но тот так Шахтер уже немотивирован. Подопечные же Ротаня поедут в гости к Руху, который сражается за сохранение прописки. Александрия является фаворитом в этой борьбе, ведь даже по очным матчам имеет преимущество над Ворсклой и кривбассом.

Бомбардирская гонка. Без сомнений лучшим бомбардиром УПЛ станет Артем Довбык. Нападающий Днепра-1 набил уже 24 мяча, поэтому он близок к рекорду. Больше всего голов за сезон забивал в турнире 2012-2013 Генрих Мхитарян из Шахтера – 25 голов. Поэтому гол в ворота Кривбасса позволит Артему повторить достижения, а дубль – самому стать рекордсменом.

Борьба за выживание. Верес выглядит аутсайдером в битве за избегание матчей плей-аут. Впрочем, подопечные Вирта будут играть против прямого конкурента Ингульца, поэтому победа над петровцами вместе с поражением Руха или Металлиста 1925 в параллельной игре спасут ровенцев.

Именно харьковчане могут впасть в эту зону, которая будет противостоять Динамо. Правда, у киевлян уже нет турнирных задач. Зато для Колоса, Черноморца и Миная достаточно набрать хоть бал в своих поединках или дождаться осечек конкурентов.

График личных встреч:

  ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО УСТУПАЮТ
Металлист 1925 Ингулец Минай
Рух*
Верес
Минай Металлист 1925
Ингулец*		 Рух*
Верес*
Ингулец Верес** Металлист 1925
Минай*
Рух
Рух Металлист 1925*
Минай*
Ингулец		 Верес*
Верес Металлист 1925
Минай*
Рух*		 Ингулец**

* – команды имеют паритет в личных встречах, поэтому преимущество определяется по разнице мячей
** – Ингулец обыграл Верес в первом матче (1:0), второй команды еще не сыграли
Автор: Анатолій Дерека