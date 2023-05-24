Кто представит УПЛ в Европе: золото Шахтера, битва Днепра-1 и Зари за ЛЧ, надежда для Динамо

Чемпионат Украины выходит на финишную прямую. Осталось определить команды, которые будут играть от имени Украины в еврокубках. 24 канал оценивает шансы и календарь соискателей.

Развязка в чемпионате Украины 2022-2023 годов приближается. Лидерам турнирной таблицы осталось сыграть всего два матча, но главные интриги уже, по сути, решены.

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Существенный шаг к чемпионству сделал Шахтер. Также почти полностью определилась пятерка команд, которые представят Украину в еврокубках. 24 канал рассказывает о ситуации на верхушке таблицы УПЛ на финише сезона.

ЧЕМПИОНСТВО

Претенденты: Шахтер (69 очков), Днепр-1 (64 очка)

Календарь последних матчей:

29 тур. Шахтер – Днепр-1

Шахтер – Днепр-1 30 тур. Ворскла – Шахтер

Ворскла – Шахтер 30 тур. Днепр-1 – Кривбасс

После поражения днепрян от Ворсклы и разгрома Зори "горняками" чемпион фактически определился. Шахтеру достаточно не проиграть в следующем туре прямому конкуренту, чтобы обеспечить себе золотые медали.

Даже в случае поражения "горняки" останутся впереди на два балла. В таком случае подопечным Йовичевича нужно будет обыграть Ворсклу на финише или надеяться на осечку Днепра-1 против Кривбасса. В первом круге криворожцы уже одолевали днепрян.

Напомним, что чемпион Украины должен попасть в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов (последний раунд отбора в группу). Впрочем, скорее всего, победитель УПЛ квалифицируется в групповую стадию. Это произойдет, если:

Манчестер Сити выигрывает Лигу чемпионов. Манкунианцы завоевали путевку в группу ЛЧ через чемпионат, поэтому освободится место именно для чемпиона Украины.

Интер выигрывает Лигу чемпионов и попадет в топ-четверку Серии А. В настоящее время подопечные Индзаги идут третьими, опережая пятое непроходимое место на 5 баллов за два тура до финиша. Ничья в следующем туре позволит "неррадзуре" гарантировать себе место в ЛЧ и уволить слот для победителя УПЛ.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Претенденты: Днепр-1 (64 очка), Заря (61 очко)

Календарь последних матчей:

29 тур. Шахтер – Днепр-1

Шахтер – Днепр-1 29 тур. Александрия – Заря

Александрия – Заря 30 тур. Днепр-1 – Кривбасс

Днепр-1 – Кривбасс 30 тур. Минай – Заря

Поражение от Шахтера вычеркнуло Зорю из претендентов на чемпионство. Более того, она еще и снизила шансы на серебро, которое даст путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Эти шансы могли бы исчезнуть уже в среду, но Днепр-1 проиграл Ворскли и оставил интригу в силе. Разница между командами составляет три балла, при том, что подопечные Кучера будут играть в следующий тур против Шахтера.

Впрочем, и у Зари непростой календарь. Александрия еще не гарантировала себе еврокубки, а Минай борется за выживание. При этом Днепру-1 достаточно добиться одной победы для обеспечения второго места.

Стоит знать. Ни Днепр-1, ни Заря никогда не играли в Лиге чемпионов. Луганчане участвовали только в КЕЧ 1973-1974 после победы в чемпионате СССР. Тогда Заря прошла в первом раунде АПОЭЛ по Кипру (2:0, 1:0), но во втором уступили Спартаку из Трнавы (0:0, 0:1).

В случае потери очков от Зари днепрян устроит даже ничья против Шахтера или Кривбасса. Следует отметить, что при равном количестве баллов приоритет будет у подопечных Кучера.

Первым критерием будут показатели в очных матчах. В них команды обменялись домашними победами, но Днепр-1 сделал это увереннее - 3:0 против 2:1 луганцев. Поэтому Заре нужно набирать на четыре балла больше соперника.

Вицечемпион Украины скорее всего попадет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов в "путь представителей лиг". Это значит, что для попадания в группу придется пройти троих соперников. Среди вероятных соперников – Марсель, Брага, Панатинаикос, Рейнджерс, ПСВ и другие.

ЛИГА ЕВРОПЫ

Претенденты: Заря (61 очко), Динамо (56 очков)

Календарь последних матчей:

29 тур. Александрия – Заря

Александрия – Заря 29 тур. Динамо – Верес

Динамо – Верес 30 тур. Минай – Заря

Минай – Заря 30 тур. Металлист 1925 – Динамо

Скорее всего, неудачник в борьбе Днепра-1 и Зари отправится в квалификацию Лиги Европы. Есть небольшая вероятность, что третьим может стать Динамо.

Это возможно только при одном сценарии – двух победах подопечных Шовковского и двух поражениях луганчан. И если первое кажется вполне вероятным, то Заря не должна столь провалить концовку.

Бронзовый призер попадет в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, то есть для выхода в группу придется пройти одного соперника. Им может стать ПСВ или Аякс, Генк, Ласк, Славия, Лугано, ПАОК или Олимпиакос.

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ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Претенденты: Александрия (43 очка), Ворскла (39 очков)

Календарь последних матчей:

29 тур. Александрия – Заря

Александрия – Заря 29 тур. Ворскла – Колос

Ворскла – Колос 30 тур. Рух – Александрия

Рух – Александрия 30 тур. Ворскла – Шахтер

В Лигу конференций отправятся 4-5 места из УПЛ. Одно из них должно быть за Динамо, которое будет стартовать с третьего раунда квалификации и пройти двух оппонентов.

Второе место в этом турнире должна была забрать Александрия после 28 тура. Впрочем, осечка в Ровно вместе с сенсационной победой Ворсклы над Днепром-1 оставили интригу. Впрочем, она небольшая. За два тура до финиша команда Ротаня опережает оппонента на 4 балла.

При этом у Александрии приоритет в очных матчах (0:0, 3:0). Для выхода в Лигу конференций Ворскле нужно одерживать две победы (одна из них – над Шахтером). При этом полтавчане должны надеяться, что Александрия не наберет больше одного балла.

Шансы крайне низкие на то, что "аграрии" потеряют свое. Пятое место УПЛ попадет во второй квалификационный раунд Лиги конференций, поэтому придется проходить аж трех оппонентов в группу.

Интересный факт. Александрия уже трижды выходила в еврокубки, все разы – в Лигу Европы. В сезоне 2019-2020 ей удалось даже попасть в групповой раунд, где команда заняла последнее место в квартете с Гентом, Вольфсбургом и Сент-Этьенном, набрав три балла.