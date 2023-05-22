Карпаты на грани провала

В чемпионской группе Первой лиги прошли поединки предпоследнего тура. На прошлой неделе Оболонь и Полесье гарантировали себе выход в УПЛ, но борьба за участие в переходных играх продолжается, пишет 24 канал.

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На 3-4 места претендовали черкасский ЛНЗ, львовские Карпаты и запорожский Металлург. Первые имели гандикап в два балла над соперниками, потому были главными фаворитами на место в плей-офф.

Для досрочного гарантирования черкасцам нужно было обыграть дома Карпаты. У подопечных Александра Ковпака не было проблем с львовянами, одержав разгромную победу (4:1).

Счет ЛНЗ открыл перед перерывом благодаря Галенко, а во втором тайме хозяева забили еще трижды. Карпаты ответили лишь одним мячом от Рябова. Таким образом, ЛНЗ гарантирует себе место в топ-четверке и точно сыграет в плей-офф за выход в УПЛ.

Видеообзор матча ЛНЗ – Карпаты:

Металлург приближается к УПЛ

А вот Карпаты практически лишились шансов на повышение в классе. В параллельном матче Металлург минимально обыграл Эпицентр благодаря позднему голу Басова. Запорожцы оторвались от Карпат на три балла перед последним туром.

Ситуация для "львов" выглядит почти тупиковой. Подопечным Тлумака в финальной игре сезона должны пройти дома Оболонь и дождаться, что Металлург проигрывает аутсайдеру группы тернопольской Ниве на выезде.

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При этом Карпатам следует еще и ликвидировать разницу мячей. У запорожцев пока +2, тогда как у львовян –4. Матчи последнего тура пройдут в следующую субботу, 27 мая. Начало – в 17:00 по киевскому времени.