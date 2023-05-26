В чемпионате Украины осталось сыграть всего два тура. Практически определились команды, которые представят нашу страну в еврокубках, пишет 24 канал.
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А вот в борьбе за выживание наступает горячая развязка. Сразу восемь команд претендуют на вылет и места в переходных играх. Одна команда уже гарантированно покинет УПЛ – ФК Львов точно будет последним.
Турнирная таблица УПЛ (8-16 места) за два тура до финиша:
- Колос – 33
- Черноморец – 32
- Металлист 1925 – 31
- Минай – 30
- Ингулец – 28
- Рух – 28
- Верес – 28
- Металлист – 22
- Львов – 13
Одним из них будет черкасский ЛНЗ. Второе место достанется либо запорожскому Металлургу, либо львовским Карпатам. Предлагаем посмотреть, какой календарь ожидает претендентов на вылет в УПЛ.
|МЕСТО
|КОМАНДА (ОЧКИ)
|29 ТУР
|30 ТУР
|8
|Колос (33)
|Ворскла (г)
|Львов (д)
|9
|Черноморец (32)
|Рух (д)
|Металлист (г)
|10
|Металлист 1925 года (31)
|Кривбасс (д)
|Динамо (д)
|11
|Минай (30)
|Металлист (г)
|Заря (д)
|12
|Ингулец (28)
|Львов(г)
|Верес (г)
|13
|Рух (28)
|Черноморец (г)
|Александрия (д)
|14
|Верес (28)
|Динамо (г)
|Ингулец (д)
|15
|Металлист (22)
|Минай (д)
|Черноморец (д)
МЕТАЛЛИСТ
Уже, по сути, очевидно, что харьковчане присоединятся к Львову в дуэте тех, кто напрямую вылетит в Первую лигу. Металлист отстает на шесть баллов от Ингульца, Движения и Вереса и максимум, что может догнать это трио. И то для этого нужно, чтобы кто-то из заочных соперников прав обе игры.
Более того, Металлист уж точно не обгонит Ингулец и Движение. Первым харьковчане уступают по личным встречам (1:1, 1:2). С "желто-черными" у них паритет (2:1, 1:2). Но разница мячей на стороне Движения -8 против -28 у Металлиста.
Единственная надежда харьковчан – Верес, ведь по личным встречам они его преобладают (2:1, 5:5). Но поверить в две победы такого кризисного Металлиста может разве что человек с богатой фантазией. Поэтому "абалденных" ждет Первая лига.
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 1%
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КОЛОС И ЧЕРНОМОРЕЦ
Разве что формально на переходные матчи претендуют Колос и Черноморец. Они имеют преимущество над Ингульцем, Рухом и Вересом по личным матчам (хотя одесситам еще предстоит играть с Рухом).
Поэтому кузнецам достаточно однажды сыграть вничью, одесситам набрать два балла. Оба клуба будут играть с записными аутсайдерами, поэтому шансы попасть в плей-аут минимальны.
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 99%
МЕТАЛЛИСТ 1925
У Харьковского клуба, пожалуй, самый сложный календарь из всех соперников – Кривбасс и Динамо. Впрочем, подопечные Эдмара имеет очковый запас в три балла.
Правда, Кривбасс уже не имеет мотивации на сезон, киевляне тоже смирились с четвертым местом. Но 25 придется постараться, чтобы не пропустить вперед три команды.
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 50%
МИНАЙ
Закарпатцы идут в двух баллах впереди зоны плей-аут, но в их календаре отчетливо виднеются +3 очка в последних турах. Минай должен преодолевать Металлист, но вряд ли сможет зацепиться за баллы в игре с Зарей.
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Даже этого должно хватить, чтобы остаться в спасительной зоне. На руку Минаю и Металлисту 1925 будет играть и то, что Рух, Верес, Ингулец и Черноморец будут ожидать лобовые матчи с прямыми конкурентами. Значит, кто-нибудь будет терять очки.
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 70%
ИНГУЛЕЦ
Петровцы не выиграют уже семь матчей подряд, но в тройке главных аутсайдеров борьбы поул-позишн на их стороне. В первую очередь благодаря матчу против почти "мертвого" ФК Львов.
Вторая игра для команды Ковальца будет лобовой против Вереса. При этом первую игру Ингулец выиграл у ровенцев, но Движению петровцы по личным встречам уступают (1:0, 0:3).
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 50%
РУХ
Но главной надеждой для вышеуказанных команд является сложный календарь команд, которые находятся в зоне плей-аут. Движение сразится на выезде с Черноморцем, а затем примет Александрию, которая почти вышла в Лигу конференций.
Подопечные Пономарева могут получить 3-4 балла в этих играх и догнать те же Металлист 1925 и опередить Ингулец. При этом у львовян преимущество обеих команд в личных играх или разница мячей. Но при этом Рух не будет фаворитом ни в одном из матчей, а при отсутствии хотя бы одной победы шансов немного.
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 25%
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ВЕРЕС
А вот ровенчане пока выглядят главным аутсайдером. Подопечным Вирта играть против Динамо, а в последнем туре их ждет лобовая игра с Ингульцем. Если же Верес не одержит в этих матчах ни одной победы, то их будет ждать плей-аут.
Можно с уверенностью сказать, что Верес будет делать ставку на победу над петровцами. У них тогда будет преимущество в личных играх. К тому же, победа может в теории помочь догнать Металлист 1925 года, который Вересс уже дважды обыгрывал.
Примерные шансы на спасение (мнение автора): 30%
График личных встреч:
|ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО
|УСТУПАЮТ
|Металлист 1925
|Ингулец
|Минай
Рух*
Верес
|Минай
|Металлист 1925
Ингулец*
|Рух*
Верес*
|Ингулец
|Верес**
|Металлист 1925
Минай*
Рух
|Рух
|Металлист 1925*
Минай*
Ингулец
|Верес*
|Верес
|Металлист 1925
Минай*
Рух*
|Ингулец**
* – команды имеют паритет в личных встречах, поэтому преимущество определяется по разнице мячей
** – Ингулец обыграл Верес в первом матче (1:0), второй команды еще не сыграли
Прогноз 24 канала:
- Колос
- Черноморец
- Минай
- Ингулец
- Металлист 1925
- Рух
- Верес