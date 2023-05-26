В чемпионате Украины осталось сыграть всего два тура. Практически определились команды, которые представят нашу страну в еврокубках, пишет 24 канал.

По теме Кто представит УПЛ в Европе: золото Шахтера, битва Днепра-1 и Зари за ЛЧ и надежду для Динамо

А вот в борьбе за выживание наступает горячая развязка. Сразу восемь команд претендуют на вылет и места в переходных играх. Одна команда уже гарантированно покинет УПЛ – ФК Львов точно будет последним.

Турнирная таблица УПЛ (8-16 места) за два тура до финиша:

Колос – 33 Черноморец – 32 Металлист 1925 – 31 Минай – 30 Ингулец – 28 Рух – 28 Верес – 28 Металлист – 22 Львов – 13

Формат вылета. 15-16 места напрямую вылетят в Первую лигу. Зато команды, которые завершат на 13 и 14 позициях, будут играть в матчах плей-офф. Их соперниками будут клубы из 3 и 4 мест второго дивизиона.

Одним из них будет черкасский ЛНЗ. Второе место достанется либо запорожскому Металлургу, либо львовским Карпатам. Предлагаем посмотреть, какой календарь ожидает претендентов на вылет в УПЛ.

МЕСТО КОМАНДА (ОЧКИ) 29 ТУР 30 ТУР 8 Колос (33) Ворскла (г) Львов (д) 9 Черноморец (32) Рух (д) Металлист (г) 10 Металлист 1925 года (31) Кривбасс (д) Динамо (д) 11 Минай (30) Металлист (г) Заря (д) 12 Ингулец (28) Львов(г) Верес (г) 13 Рух (28) Черноморец (г) Александрия (д) 14 Верес (28) Динамо (г) Ингулец (д) 15 Металлист (22) Минай (д) Черноморец (д)

МЕТАЛЛИСТ

Уже, по сути, очевидно, что харьковчане присоединятся к Львову в дуэте тех, кто напрямую вылетит в Первую лигу. Металлист отстает на шесть баллов от Ингульца, Движения и Вереса и максимум, что может догнать это трио. И то для этого нужно, чтобы кто-то из заочных соперников прав обе игры.

Более того, Металлист уж точно не обгонит Ингулец и Движение. Первым харьковчане уступают по личным встречам (1:1, 1:2). С "желто-черными" у них паритет (2:1, 1:2). Но разница мячей на стороне Движения -8 против -28 у Металлиста.

Единственная надежда харьковчан – Верес, ведь по личным встречам они его преобладают (2:1, 5:5). Но поверить в две победы такого кризисного Металлиста может разве что человек с богатой фантазией. Поэтому "абалденных" ждет Первая лига.

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 1%

Интересно знать С рядом неожиданных лиц: Украина объявила заявку на игру с Германией и отборочные матчи

КОЛОС И ЧЕРНОМОРЕЦ

Разве что формально на переходные матчи претендуют Колос и Черноморец. Они имеют преимущество над Ингульцем, Рухом и Вересом по личным матчам (хотя одесситам еще предстоит играть с Рухом).

Поэтому кузнецам достаточно однажды сыграть вничью, одесситам набрать два балла. Оба клуба будут играть с записными аутсайдерами, поэтому шансы попасть в плей-аут минимальны.

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 99%

МЕТАЛЛИСТ 1925

У Харьковского клуба, пожалуй, самый сложный календарь из всех соперников – Кривбасс и Динамо. Впрочем, подопечные Эдмара имеет очковый запас в три балла.

Правда, Кривбасс уже не имеет мотивации на сезон, киевляне тоже смирились с четвертым местом. Но 25 придется постараться, чтобы не пропустить вперед три команды.

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 50%

МИНАЙ

Закарпатцы идут в двух баллах впереди зоны плей-аут, но в их календаре отчетливо виднеются +3 очка в последних турах. Минай должен преодолевать Металлист, но вряд ли сможет зацепиться за баллы в игре с Зарей.

Читайте также Кто сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024 и какие шансы у украинского клуба пробиться напрямую.

Даже этого должно хватить, чтобы остаться в спасительной зоне. На руку Минаю и Металлисту 1925 будет играть и то, что Рух, Верес, Ингулец и Черноморец будут ожидать лобовые матчи с прямыми конкурентами. Значит, кто-нибудь будет терять очки.

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 70%

ИНГУЛЕЦ

Петровцы не выиграют уже семь матчей подряд, но в тройке главных аутсайдеров борьбы поул-позишн на их стороне. В первую очередь благодаря матчу против почти "мертвого" ФК Львов.

Вторая игра для команды Ковальца будет лобовой против Вереса. При этом первую игру Ингулец выиграл у ровенцев, но Движению петровцы по личным встречам уступают (1:0, 0:3).

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 50%

РУХ

Но главной надеждой для вышеуказанных команд является сложный календарь команд, которые находятся в зоне плей-аут. Движение сразится на выезде с Черноморцем, а затем примет Александрию, которая почти вышла в Лигу конференций.

Подопечные Пономарева могут получить 3-4 балла в этих играх и догнать те же Металлист 1925 и опередить Ингулец. При этом у львовян преимущество обеих команд в личных играх или разница мячей. Но при этом Рух не будет фаворитом ни в одном из матчей, а при отсутствии хотя бы одной победы шансов немного.

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 25%

По теме Карпаты спасет только чудо: львовяне разгромно проиграли прямому конкуренту за выход в УПЛ - видео

ВЕРЕС

А вот ровенчане пока выглядят главным аутсайдером. Подопечным Вирта играть против Динамо, а в последнем туре их ждет лобовая игра с Ингульцем. Если же Верес не одержит в этих матчах ни одной победы, то их будет ждать плей-аут.

Можно с уверенностью сказать, что Верес будет делать ставку на победу над петровцами. У них тогда будет преимущество в личных играх. К тому же, победа может в теории помочь догнать Металлист 1925 года, который Вересс уже дважды обыгрывал.

Примерные шансы на спасение (мнение автора): 30%

График личных встреч:

ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО УСТУПАЮТ Металлист 1925 Ингулец Минай

Рух*

Верес Минай Металлист 1925

Ингулец* Рух*

Верес* Ингулец Верес** Металлист 1925

Минай*

Рух Рух Металлист 1925*

Минай*

Ингулец Верес* Верес Металлист 1925

Минай*

Рух* Ингулец**

* – команды имеют паритет в личных встречах, поэтому преимущество определяется по разнице мячей

** – Ингулец обыграл Верес в первом матче (1:0), второй команды еще не сыграли * – команды имеют паритет в личных встречах, поэтому преимущество определяется по разнице мячей** – Ингулец обыграл Верес в первом матче (1:0), второй команды еще не сыграли

Прогноз 24 канала: