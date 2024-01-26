Челси – Астон Вилла 0:0

В Кубке Англии этого уик-энда проходят матчи 1/16 финала. На пятницу, 26 января, были вынесены центральные встречи раунда, среди которых был бой между Челси и Астон Виллой, пишет 24 канал.

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Лондонцы уже в этом сезоне вышли в финал Кубка лиги. Учитывая плохие результаты в АПЛ, Почеттино может сделать ставку именно на кубковые встречи. Коуч не мог рассчитывать на многих игроков основы в отчетном матче:

вратарь Роберт Санчес

защитники Рис Джеймс , Марк Кукурелья , Трево Челоба и Весли Фофана

, , и опорники Ромеу Лавия и Лесли Угочукву

и нападающие Кристофер Нкунку и Николя Джексон

Также вне заявки оказался лидер команды Кол Палмер. Впрочем, даже все это не помогло Михаилу Мудрику попасть в основу., украинец начал со скамьи запасных. Лондонцы на правах владельцев владели инициативой.

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Но кипер Астон Виллы Эмильяно Мартинес часто спасал свою команду. Во втором тайме кочу Челси усилил атаку, выпутил в том чили и Мудрика. Правда, у украинца было мало моментов, чтобы вывести Челси вперед.

За 13 минут на поле Михаил не нанес ни одного удара и взале к мячу коснулся считанные разы. Челси же так и не нашел сил для того, чтобы вырвать победу. Переигровка состоится на "Вилла Парк" через две недели.