Упал без сознания: лучший кикбоксер мира проиграл сокрушительным нокаутом – видео
16 октября 2021 , 08:53Читати новину українською
Источник:24 канал
В Сингапуре завершился турнир по кикбоксингу лиги ONE, в главном бою которого таец Супербон Банчамек нокаутировал лучшего кикбоксера мира Джорджо Петросяна из Италии и стал чемпионом организации в полулегком весе.
Бойцы начали поединок с размена лоу-киками и джебами, в котором таец отдал инициативу, но сдерживал продвижение соперника фронт-киком. На руках Петросян переигрывал соперника и атаковал жесткими двойками.
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Во втором раунде Супербон нанес сопернику мощный удар ногой в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.
Видео нокаута Петросяна
- Супербон прервал серию Петросяна из 19 побед подряд. Всего в профессиональной карьере Геворга теперь 37 побед и два поражения.