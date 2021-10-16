Бійці почали поєдинок з розміну лоу-кіками і джебами, в якому таєць віддав ініціативу, але стримував просування суперника фронт-кіком. На руках Петросян перегравав суперника і атакував жорсткими двійками.

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У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.

Відео нокауту Петросяна